Ломаченко зробив гучну заяву про реванш з Лопесом

Про це він заявив у інтерв'ю Matchroom Boxing, повідомляє Xsport.

За словами Ломаченка, наразі у легкій вазі (до 61,2 кг) його не цікавлять бої з новими зірками зі США - Раяном Гарсією, Джервонтою Девісом та Девіном Хейні, оскільки він націлений лише на реванш з Теофімо Лопесом і впевнений, що переможе у другому поєдинку.

"Зараз мене цікавить лише одне ім'я - це Теофімо. Лише одне ім'я. Другий бій буде зовсім іншим. Тому що я дуже мотивований. Я хочу бути краще. Продемонструвати, що я зараз можу показати в боксі", - сказав Ломаченко.

Водночас, він зазначив, що не розуміє на якій стадії перебувають переговори про реванш, оскільки Лопес робить діаметрально протилежні заяви про другий бій.

"Я хочу реванш, але ти ніколи не знаєш, що відбувається в голові Теофімо Лопеса і його батька. Тому що сьогодні він говорить так, а завтра - ні, а післязавтра - знову так. Тому нам складно зрозуміти, де ми перебуваємо зараз. Ми чекаємо його бою з Камбососом. Звичайно ж я також чекаю мого наступного бою. І після цього ми будемо говорити, тоді ми зрозуміємо, як ми можемо організувати реванш", - сказав Ломаченко.

У жовтні 2020 Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

У листопаді Теофімо Лопес має провести перший захист титулів, які він відібрав в українця, у поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа.

Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться з ексчемпіоном світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

Нагадаємо, 6 жовтня Василь Ломаченко узгодив умови контракту на поєдинок з Річардом Коммі, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.

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