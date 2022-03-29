English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна біженці з України Лондонські таксисти об'єднались, щоб допомогти українським біженцям

Лондонські таксисти об'єднались, щоб допомогти українським біженцям

29 березня, 2022 вiвторок
13:06
біженці з України

Зворушений кадрами, на яких батько зі сльозами прощається зі своєю сім’єю, лондонський таксист Метт Вестфолл почувався змушеним щось зробити, щоб допомогти тим, хто тікає від війни в Україні

Про це пише Reuters. 

"Одного вечора я дивився телевізор і бачив чоловіка 30-ти років з його дружиною та дитиною, і всі троє плакали. Це справді привернуло мою увагу... Мене це дуже засмутило. Я подумав, що я можу з цим зробити?",- сказав Метт Вестфолл.

Чоловік зв'язався з одним зі своїх друзів і вони зібрали групу водіїв лондонських таксі "black cab" з метою доправити українців, які виїхали з України, туди, куди їм потрібно. Вони також зібрали близько 10 000 фунтів стерлінгів на допомогу. Пожертвування надходили від різних організацій таксі та служби громадського фінансування GoFundMe.

Минулого тижня група з шести лондонських чорних таксі, ще одного автомобіля та мікроавтобуса вирушила в 11-годинну подорож до Польщі. За даними видання, колона викликала вітання та захоплення, коли їхала Європою.

До Польщі, вони також привезли допомогу, яка включала засоби гігієни, дитяче харчування та підгузки, а на зворотному шляху підвозили тих хто пробував дістатися до друзів та родини. 

Вестфолл пригадує, що коли він дістався до центру для біженців, наповненого жінками та дітьми, які тікали від бойових дій, його емоції навіювали спогади про історії його власної родини, як це було під час німецького бомбардування Великої Британії у Другій світовій війні.

Він розповів, як серед пасажирів групи була жінка з шестирічною дівчинкою, які не їли під час їхнього 15-годинного маршруту з України до Польщі.

"Вона була дуже стурбована здоров’ям та самопочуттям своєї дочки", – сказав він. Тоді один із його друзів опустився на коліна поруч із дитиною і сказав "МакДональдз". "Очі маленької дівчинки просто загорілися і це було просто дивовижне відчуття, що ця маленька дівчинка раптом прокинулася",- сказав Вестфолл.

Інша жінка років 30 з трьома дітьми нестримно ридала, вона їхала з Києва, де її житловий будинок розбомбили, коли її чоловік воював на передовій. У неї не було нічого, крім двох крихітних рюкзаків і поліетиленового пакета.

"Вона плакала. Це все, що вона мала в цьому світі", - сказав Вестфолл. Це для мене було одним із найболючіших видовищ, які я коли-небудь бачив. Я буду вічно вдячний водіям, які їдуть зі мною. Ми подолали 2700 миль за трохи більше ніж за три дні. Ми врятували 28 людей".

  • Нагадаємо, ЄС розробив план допомоги українським біженцям.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
війна з Росією
Велика Британiя
Читайте також:
Віталій Портников
27 березня, 2022 неділя
Агресія з боку Росії не припиниться, поки Путін не обʼєднає під прапором РФ усю територію СРСР, - Портников
Микола Княжицький
26 березня, 2022 субота
"Супутникові тарілки рятують міста від капітуляції": Княжицький порадив громадянам установити супутникові тарілки й налаштувати українські канали
Віктор Орбан
27 березня, 2022 неділя
Українці просять повністю зупинити угорську економіку, - Орбан відреагував на прохання відмовитися від російських нафти та газу
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.11
    Продаж 33.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
29 березня
14:04
"НЕ спонсоруйте вбивство": Мінцифри запустило кампанію з бойкоту російських та білоруських товарів
14:02
Збитки України від війни з РФ складають понад $1 трлн, - Шмигаль
13:50
Порошенко
Порошенко емоційно звернувся до росіян, які виїхали в Грузію: не мовчіть, вам не вдасться просто "пересидіти" цю війну
13:42
"Росіяни майже проігнорували юриспруденцію": Малюська назвав основні цілі України у "юридичній війні" проти РФ
13:41
Кабмін
Кабмін скоротив видатки бюджету більш як на 100 млрд грн, але обіцяє продовжувати фінансувати армію і зарплати бюджетників повністю
13:33
Сергій Шойгу
Шойгу заявив, що РФ "суттєво знизила потенціал ЗСУ" та зосередиться на "звільненні" Донбасу
13:26
перемовини України з РФ
У Стамбулі відбуваються перемовини України з РФ
13:02
Оновлено
Віталій Кім
"Му*аки рідкісні - дочекалися, поки люди вийдуть на роботу, вдарили": Віталій Кім повідомив про обстріл росіянами будівлі в Миколаєві
12:57
Михайло Подоляк
Гарантії безпеки для України, припинення вогню, гуманітарні питання і поводження з полоненими: Подоляк розповів про перебіг перемовин із РФ
12:47
втрати ворога
У боях під Харковом 200-та окрема мотострілецька бригада окупантів втратила дві батальйонно-тактичні групи і командира бригади, - Генштаб
12:43
Олександр Усик
Усик дізнався дату та місце другого поєдинку проти Джошуа
12:35
окупанти
Окупанти віддають накази зрівнювати з землею мирні населені пункти, - СБУ
12:32
МАГАТЕ
В Україну прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі для перемовин щодо ядерної безпеки
12:28
Біженці на вокзалі у Львові
ЄС розробив план допомоги українським біженцям
12:25
Володимир Кличко
Забирайся негайно з української землі!, - Володимир Кличко звернувся до Путіна
12:08
окупанти
Закидають переховування українських військових: на Запоріжжі окупанти викрали журналістку
12:08
ракетний удар по нафтобазі
Екоцид та порушення звичаїв війни, - прокуратура Рівненщини про ракетний удар по нафтобазі
11:53
Євген Обєдінський
У Маріуполі загинув майстер спорту з водного поло Євген Обєдінський, - міськрада
11:52
Z свастика
Кулеба закликав світ прирівняти рашистський символ "Z" до свастики
11:32
Ердоган переговори
Прогрес на переговорах у Стамбулі дасть змогу влаштувати зустріч Зеленського та Путіна, - Ердоган
11:27
вибух
Окупанти завдали кількох ракетних ударів по Дніпропетровщині, - голова ОДА
11:24
ЗСУ
Голова ОВА Синєгубов про ситуацію на Харківщині: ЗСУ тримають позиції, критичною точкою залишається Ізюм
11:02
біатлон росія
Росію та Білорусь викинули з Міжнародного союзу біатлоністів
10:44
Марта Костюк
Щоб не стати "соотєчєствєнніками": Тенісистка Костюк закликала всіх переходити на українську мову
10:23
аеродроми окупованого Криму
З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація - голова ОВА
10:18
ФІФА
Росію 31 березня позбавлять членства у ФІФА, - ЗМІ
10:13
Гуманітарні коридори евакуація
Гуманітарні коридори 29 березня: людей евакуюватимуть з Маріуполя, Мелітополя і Енергодара, - Верещук
09:59
втрати ворога
Генштаб ЗСУ: РФ з 24 лютого втратила близько 17 200 військових, 1710 бронемашин, 597 танків, 127 літаків і 129 гелікоптерів
09:48
Дмитро Кулеба
Кулеба про нібито погрози Путіна через записку від Зеленського: "Він може будувати якісь плани, але у нас є свої - перемога і звільнення територій"
09:28
діти війна
В Україні щонайменше 144 дитини загинули, більше 220 поранено з початку масштабної агресії РФ, - Офіс генпрокурора
09:10
Ексклюзив
ірпінь
В Ірпені проводяться зачистки: багато розтяжок, є підозра про мінування тіл загиблих містян російськими окупантами, - мер міста
09:10
храм у селі Самакова
За час масштабної агресії росіяни знищили понад 60 храмів у 8 областях, - Генштаб ЗСУ
08:41
окупанти
Окупанти обстріляли ракетами об'єкт поблизу Нікополя на Дніпропетровщині, – голова РВА
08:28
гривні
Військові облігації купили 3 тис. громадян і представників бізнесу, - НБУ
08:22
ЗСУ знищили
Знищили 12 російських танків і 10 БМП: на Луганщині ЗСУ минулої доби відбили 7 атак ворога
08:06
Ексклюзив
Люди готові жити в зруйнованому Тростянці, аби відбудовувати його після деокупації, — мер міста
07:59
Японія
Японія запроваджує заборону на експорт в Росію люксових авто і ювелірних виробів, – ЗМІ
07:41
зброя нато
​​​​​​​​Німеччина, Франція і ще 5 країн застерігають своїх громадян від добровільної участі у війні в Україні
07:32
Біженці на вокзалі у Львові
Єврокомісар закликала мотивувати українських біженців у Польщі переїздити в інші країни ЄС
06:55
літаки США
США відправили до Німеччини шість спеціальних літаків для посилення східного флангу НАТО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV