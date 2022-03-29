ЄС розробив план допомоги українським біженцям

Про це пише Deutsche Welle.



Міністри внутрішніх справ Європейського Союзу зустрілися в Брюсселі в понеділок 28 березня, щоб обговорити спільну політику щодо біженців з України. Вони домовилися створити центральну платформу, щоб допомогти урядам ЄС надати необхідну підтримку. Також розробили план координації між державами Євросоюзу на основі підходу солідарності.



Про що домовилися міністри?



Йлва Йоганссон, комісар ЄС з внутрішніх справ, поговорила з журналістами після зустрічі. За її словами, міністри узгодили план із 10 пунктів. Це включало створення в ЄС системи реєстрації українських біженців та покращення координації транспорту, щоб допомогти людям пересуватися між країнами.



ЄС розробить план боротьби з торгівлею людьми, а також надасть пряму підтримку Молдові, державі, що не входить до ЄС, на кордоні з Україною, яка вже прийняла тисячі біженців.



"Ми прийняли в ЄС 3,8 мільйона біженців з України. З них половина - діти", - сказала Йоганссон. Але "кількість прибулих зменшується", - сказала вона. "На піку у нас було 100 000 приїздів на день, а зараз – до 40 000 на день".

Нагадаємо, комісар ЄС закликала мотивувати українських біженців у Польщі переїздити в інші країни ЄС.