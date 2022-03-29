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Єврокомісар закликала мотивувати українських біженців у Польщі переїздити в інші країни ЄС
ЕС має мотивувати українців, що втекли від війни до Польщі, спробувати переїхати в інші країни ЄС
Про Про це заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у понеділок з посиланням на AFP. заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у понеділок з посиланням на AFP.Про це заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у понеділок з посиланням на AFP.
"Важливо мотивувати біженців покинути Польщу і спробувати поїхати до інших держав-членів (ЄС), тому що інакше ситуація не буде стійкою", - сказала Йоханссон перед зустріччю з міністрами внутрішніх справ ЄС.
Польща прийняла 2,3 млн українських біженців. За даними ООН, це близько 60% загальної кількості українців, що покинули свою країну під час війни.
Нагадаємо, віце-прем’єр Польщі та лідер правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський заявив, що його країна не проситиме у ЄС гроші на українських біженців.
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