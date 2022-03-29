Єврокомісар закликала мотивувати українських біженців у Польщі переїздити в інші країни ЄС

Про Про це заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у понеділок з посиланням на AFP. заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у понеділок з посиланням на AFP.Про це заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у понеділок з посиланням на AFP.