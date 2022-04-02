Луческу розповів, у якій країні на час війни базуватимуться київське "Динамо"

Про це повідомляє As.ro.

За словами румунського тренера, футболісти "Динамо" отримали дозвіл в умовах воєнного часу залишити Україну та тренуватимуться в його рідній країні.

"Я не знав, що команду випустять з країни, але це сталося. Ми тренуватимемося в Румунії, а потім побачимо, яких суперників знайдемо. Усі пропонують матчі, але, коли доходить до справи, потрібен час", - сказав Луческу.

Очікується, що впродовж квітня-червня 2022 року "Динамо" проведе низку товариських матчів з європейськими топклубами. Зокрема - з німецькою "Борусією" з Дортмунда, французьким ПСЖ, іспанською "Барселоною", італійським "Міланом", нідерландським "Аяксом" та португальською "Бенфікою".

2 квітня уругвайський півзахисник київського "Динамо" Карлос Де Пена став гравцем бразильського "Інтернасьонала".

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