Футболіст "Динамо" перейшов до бразильського клубу

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Де Пена уклав із "Інтернасьоналем" контракт до кінця 2022 року з можливістю подальшого продовження. Він виступатиме за бразильців на правах оренди.

Де Пена після повномасштабного російського вторгнення заявив, що не збирається повертатися до України. Останнім часом він підтримував форму з уругвайським "Насьоналем"

ФІФА призупинила контракти іноземних гравців та тренерів з українськими клубами та дозволила їм переходити в інші команди.

30-річний Де Пена виступав за "Динамо" з квітня 2019 року. Він зіграв за киян 102 матчі, забив 19 голів та віддав 19 результативних передач.

1 квітня мадридський "Реал" орендував у донецького "Шахтаря" 18-річного бразильського футболіста Вінісіуса Тобіаса.

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