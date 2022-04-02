Футболіст "Динамо" перейшов до бразильського клубу
Уругвайський півзахисник київського "Динамо" Карлос Де Пена став гравцем бразильського "Інтернасьонала"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Де Пена уклав із "Інтернасьоналем" контракт до кінця 2022 року з можливістю подальшого продовження. Він виступатиме за бразильців на правах оренди.
Де Пена після повномасштабного російського вторгнення заявив, що не збирається повертатися до України. Останнім часом він підтримував форму з уругвайським "Насьоналем"
ФІФА призупинила контракти іноземних гравців та тренерів з українськими клубами та дозволила їм переходити в інші команди.
30-річний Де Пена виступав за "Динамо" з квітня 2019 року. Він зіграв за киян 102 матчі, забив 19 голів та віддав 19 результативних передач.
- 1 квітня мадридський "Реал" орендував у донецького "Шахтаря" 18-річного бразильського футболіста Вінісіуса Тобіаса.
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