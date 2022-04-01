"Реал" орендував у "Шахтаря" бразильця, який не зіграв за українців жодного матчу. Його можуть купити за 18 млн євро, - ЗМІ

Про це повідомляє AS.



За інформацією джерела, Вінісіус Тобіас продовжить кар’єру в мадридському "Реалі". Іспанський клуб орендував 18-річного бразильця до кінця сезону 2022/2023. В угоді прописано право викупу футболіста за 18 млн євро.



Тобіасом також цікавився мадридський "Атлетико". Цікаво, що "Реал" не зможе заявити бразильця на матчі чемпіонату Іспанії, адже квота на трьох футболістів, які не є громадянами Євросоюзу вже використана. Проте до 1 квітня він може буде дозаявлений на матчі Ліги чемпіонів.



Ймовірно, що Вінісіус Тобіас виступатиме за молодіжну команду "Реала".



18-річний Тобіас перейшов до "Шахтаря" в січні за 6 млн євро і не встиг провести жодного офіційного матчу.

30 березня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію з міжнародних футбольних організацій.

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