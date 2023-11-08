Луческу веде переговори про роботу в румунському "Динамо"
Представник бухарестського "Динамо" Андрей Ніколеску заявив, що румунський клуб веде перемовини з Мірчею Луческу, який нещодавно покинув київське "Динамо"
Про це повідомляє Fanatik.
Спеціальний адміністратор "Динамо" Бухарест Андрей Ніколеску не уточнив, чи мова йде про саме тренерську роботу для Мірчі Луческу.
"Йдуть перемовини, і ми легко знайдемо спільний знаменник. Але поки ми не маємо чогось конкретного, щоб до вас прийти. Я занадто молодий, щоб говорити про пана Луческу. Якщо буде про що повідомити, ми це зробимо з великою радістю. Я не можу обговорювати такі речі. Це не тільки я обговорюю, чи вирішую, але я не можу надати подробиць. Поки що ми на ранніх стадіях" – сказав Ніколеску.
Відставка Мірчі Луческу
У п'ятницю, 3 листопада, донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській Прем'єр-лізі. Після матчу Мірча Луческу повідомив, що йде у відставку і завершує свою кар'єру.
Луческу очолював "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце. Контракт румунського тренера був розрахований до літа 2024 року.
Разом з "Динамо" Мірча Луческу виграв УПЛ в сезоні 2020/21, Кубок України 2020/21 та Суперкубок України у 2021 році.
З 2004 до 2016 року Луческу очолював "Шахтар". З "гірниками" виграв 8 чемпіонських титулів УПЛ та Кубок УЄФА-2009
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