Луческу веде переговори про роботу в румунському "Динамо"

Про це повідомляє Fanatik.

Спеціальний адміністратор "Динамо" Бухарест Андрей Ніколеску не уточнив, чи мова йде про саме тренерську роботу для Мірчі Луческу.

"Йдуть перемовини, і ми легко знайдемо спільний знаменник. Але поки ми не маємо чогось конкретного, щоб до вас прийти. Я занадто молодий, щоб говорити про пана Луческу. Якщо буде про що повідомити, ми це зробимо з великою радістю. Я не можу обговорювати такі речі. Це не тільки я обговорюю, чи вирішую, але я не можу надати подробиць. Поки що ми на ранніх стадіях" – сказав Ніколеску.

Відставка Мірчі Луческу

У п'ятницю, 3 листопада, донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській Прем'єр-лізі. Після матчу Мірча Луческу повідомив, що йде у відставку і завершує свою кар'єру.

Луческу очолював "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце. Контракт румунського тренера був розрахований до літа 2024 року.

Разом з "Динамо" Мірча Луческу виграв УПЛ в сезоні 2020/21, Кубок України 2020/21 та Суперкубок України у 2021 році.

З 2004 до 2016 року Луческу очолював "Шахтар". З "гірниками" виграв 8 чемпіонських титулів УПЛ та Кубок УЄФА-2009