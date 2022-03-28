Луческу відповів на критику своїх слів про російських спортсменів, "які не повинні розплачуватися за агресію проти України"

Про це Луческу заявив у інтерв'ю The Guardian.

За словами румунського тренера, після його вислову, він зазнав критики.

"Я сказав, що російські спортсмени не повинні розплачуватись за те, що відбувається в Україні, і багато хто накинувся на мене за це. Але я вірю, що спорт може сприяти миру. Можливо, це не посприяє напряму, але це може прокласти шлях до того, чого ми всі хочемо", – сказав Луческу.

Водночас він уточнив, що російських спортсменів, які підтримують військову агресію проти України карати таки потрібно.

"Я вважаю, що тих, хто підтримав вторгнення, слід відсторонити, тому що спорт не має до цього жодного відношення. Спорт – це чесна гра та пристрасть. Спортсмени не повинні підтримувати війну. Ті, хто говорить про це позитивно, є жертвами пропаганди, цього не можна робити", - пояснив Луческу.

Нагадаємо, 8 березня збірну Росії відсторонили від участі у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2022 з футболу.

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