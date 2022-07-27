Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Динамо" не лише не грало офіційні матчі протягом восьми місяців – у нашій команді зібрані лише українські футболісти, крім двох – Кендзьори та Вербича. Майже всі інші – вихованці клубної академії. Тож непросто робити те саме, що інші європейські клуби, адже великим командам потрібно здійснювати хороші трансфери", - сказав Луческу.

Водночас він пообіцяв, що динамівці постараються не зважати на ці проблеми.

"У Стамбулі буде зовсім інша гра. У першому матчі ми зробили не дуже багато, адже мали достатньо проблем. Ви усі чудово знаєте, у чому наразі полягає різниця між "Фенербахче" та "Динамо". Ви граєте вдома, а ми – ні. Турецька команда провела багато трансферів, а ми, навпаки, втратили гравців. У "Фенербахче" фантастичні уболівальники, а нас підтримують зараз переважно жінки та діти, тому що чоловіки борються із ворогом в Україні. Але футбол не зважає на такі речі. Усе має вирішуватися на полі, і ми готові грати матч-відповідь", - запевнив Луческу.

В першій грі між "Динамо" та "Фенербахче" 20 липня у Лодзі було зафіксовано нічию 0:0. Повторна гра відбудеться сьогодні, 27 липня у Стамбулі, та розпочнеться о 20:00.

20 липня київське "Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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