Луческу вказав на фундаментальну проблему "Динамо" перед грою з "Фенербахче" у ЛЧ
Тренер "Динамо" Мірча Луческу перед повторним матчем кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче" назвав ключовою проблемою киян відсутність підсилення у міжсезоння
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Динамо" не лише не грало офіційні матчі протягом восьми місяців – у нашій команді зібрані лише українські футболісти, крім двох – Кендзьори та Вербича. Майже всі інші – вихованці клубної академії. Тож непросто робити те саме, що інші європейські клуби, адже великим командам потрібно здійснювати хороші трансфери", - сказав Луческу.
Водночас він пообіцяв, що динамівці постараються не зважати на ці проблеми.
"У Стамбулі буде зовсім інша гра. У першому матчі ми зробили не дуже багато, адже мали достатньо проблем. Ви усі чудово знаєте, у чому наразі полягає різниця між "Фенербахче" та "Динамо". Ви граєте вдома, а ми – ні. Турецька команда провела багато трансферів, а ми, навпаки, втратили гравців. У "Фенербахче" фантастичні уболівальники, а нас підтримують зараз переважно жінки та діти, тому що чоловіки борються із ворогом в Україні. Але футбол не зважає на такі речі. Усе має вирішуватися на полі, і ми готові грати матч-відповідь", - запевнив Луческу.
В першій грі між "Динамо" та "Фенербахче" 20 липня у Лодзі було зафіксовано нічию 0:0. Повторна гра відбудеться сьогодні, 27 липня у Стамбулі, та розпочнеться о 20:00.
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20 липня київське "Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
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