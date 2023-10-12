Lufthansa виконає додаткові евакуаційні рейси з Ізраїлю

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, передає Укрінформ.

"Lufthansa виконає спеціальні рейси в четвер і п’ятницю на прохання МЗС Німеччини", - сказав дипломат.

Він також нагадав про маршрути виїзду через сухопутні кордони. Зокрема, в середу МЗС організувало конвой із трьох автобусів, які вивезли близько 100 осіб з Тель-Авіва до Йорданії.

Раніше Lufthansa оголосила, що призупиняє польоти до Ізраїлю з міркувань безпеки. Але, за даними ЗМІ, на прохання міністерства закордонних справ виконає чотири рейси. При цьому міністерство покриває частину вартості квитків.