Lufthansa виконає додаткові евакуаційні рейси з Ізраїлю
Авіакомпанія Lufthansa в четвер і п’ятницю виконає додаткові рейси з Ізраїлю, аби допомогти громадянам Німеччини повернутися на батьківщину
Про це на брифінгу повідомив речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, передає Укрінформ.
"Lufthansa виконає спеціальні рейси в четвер і п’ятницю на прохання МЗС Німеччини", - сказав дипломат.
Він також нагадав про маршрути виїзду через сухопутні кордони. Зокрема, в середу МЗС організувало конвой із трьох автобусів, які вивезли близько 100 осіб з Тель-Авіва до Йорданії.
Раніше Lufthansa оголосила, що призупиняє польоти до Ізраїлю з міркувань безпеки. Але, за даними ЗМІ, на прохання міністерства закордонних справ виконає чотири рейси. При цьому міністерство покриває частину вартості квитків.
- Нагадаємо, Німеччина дозволила армії Ізраїлю використовувати два раніше придбані ударні безпілотники Heron TP для завдання ударів по бойовиках угруповання ХАМАС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.86Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе