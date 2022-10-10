Лукашенко їде з Білорусі 11 жовтня в міжнародну поїздку

Про це повідомляє Белта.

Візит в Таджикистан відбудеться 11-12 жовтня. У Душанбе Лукашенко проведе переговори з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Сторони обговорять розширення співпраці, перш за все в торгово-економічній сфері, реалізацію поточних і перспективних проектів.

По підсумкам переговорів очікується підписання пакета міжнародних документів.

В другий день візиту Лукашенко також проведе в столиці Таджикистану ряд зустрічей.

Одночасно з офіційним візитом президента в Душанбе пройде Таджицько-білоруський інвестиційний форум, організований експозицією білоруських виробників Made in Belarus.

Після завершення офіційного візиту в Таджикистан Олександр Лукашенко поїде з робочим візитом в Казахстан. В Астані 13-14 жовтня він прийме участь у засіданні ради глав держав СНД.

Вважливо, що Лукашенко покидає країну після того, як їхнє МЗС звинуватило Україну у підготовці удару на Білорусь.

Нагадаємо, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною 6 батальйонів

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До слова, міністр оборони Литви вважає, що замість ядерної зброї Росія активує Білорусь