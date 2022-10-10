Лукашенко їде з Білорусі 11 жовтня в міжнародну поїздку
Олександр Лукашенко 11-14 жовтня здійснить візити за кордон.
Про це повідомляє Белта.
Візит в Таджикистан відбудеться 11-12 жовтня. У Душанбе Лукашенко проведе переговори з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Сторони обговорять розширення співпраці, перш за все в торгово-економічній сфері, реалізацію поточних і перспективних проектів.
По підсумкам переговорів очікується підписання пакета міжнародних документів.
В другий день візиту Лукашенко також проведе в столиці Таджикистану ряд зустрічей.
Одночасно з офіційним візитом президента в Душанбе пройде Таджицько-білоруський інвестиційний форум, організований експозицією білоруських виробників Made in Belarus.
Після завершення офіційного візиту в Таджикистан Олександр Лукашенко поїде з робочим візитом в Казахстан. В Астані 13-14 жовтня він прийме участь у засіданні ради глав держав СНД.
Вважливо, що Лукашенко покидає країну після того, як їхнє МЗС звинуватило Україну у підготовці удару на Білорусь.
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