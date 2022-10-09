"Замість ядерної зброї активували Лукашенка", – міністр оборони Литви про "підготовку удару по Білорусі"
Арвідас Анушаускас переконаний, що мета звинувачень України у підготовці удару по Білорусі – відведення частини ЗСУ з фронту до білоруського кордону
Про це він Арвідас Анушаускас написав у своєму твіттері.
"Замість тактичної ядерної зброї активують Лукашенка. Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета – відвести якомога більше (України, – ред.) сил з фронту до кордону з Білоруссю", – написав він.
Ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима. Йому була вручена дипломатична нота, в якій білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдати удару по території Білорусі.
- В МЗС України назвали звинувачення у підготовці удару черговими інсинуаціями білоруського режиму.
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