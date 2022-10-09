Про це він Арвідас Анушаускас написав у своєму твіттері.

"Замість тактичної ядерної зброї активують Лукашенка. Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета – відвести якомога більше (України, – ред.) сил з фронту до кордону з Білоруссю", – написав він.

Ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима. Йому була вручена дипломатична нота, в якій білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдати удару по території Білорусі.

В МЗС України назвали звинувачення у підготовці удару черговими інсинуаціями білоруського режиму.

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