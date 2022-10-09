Білорусь зосередила на кордоні з Україною шість батальйонів, - ГУР

Про це заявляє Головне управління розвідки з посиланням на представника ГУР України Вадима Скібіцького.

Розвідка повідомляє, що на кордоні з Україною Білорусь зосередила механізовані батальйони та батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Скібіцький каже, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

"Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення", - повідомляє представник ГУР.

Він також заявляє, що невідомо, як довго триватиме така ситуація.

"Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті й взагалі, як будуть розвиватися події у війні Росії проти нашої держави", - розповідає Вадим Скібіцький.

4 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у "спеціальній військовій операції" в Україні. В той самий час він заявив, що Білорусь "нікого не вбиває та не посилає своїх військових". В ефірі Еспресо генерал-майор запасу та перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках Сергій Кривонос наголосив, що Білорусь вже давно бере участь у війні проти України

5 жовтня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до України та попросила про підтримку.

7 жовтня щонайменше 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" та пункти управління до них, за даними білоруських джерел, доставлені на аеродром "Лунінець".

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас переконаний, що мета звинувачень України у підготовці удару по Білорусі – відведення частини ЗСУ з фронту до білоруського кордону.

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