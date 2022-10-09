Білорусь зосередила на кордоні з Україною шість батальйонів, - ГУР
Воєнна розвідка України повідомляє, що наразі Білорусь зосередила шість батальйонів на кордоні з Україною
Про це заявляє Головне управління розвідки з посиланням на представника ГУР України Вадима Скібіцького.
Розвідка повідомляє, що на кордоні з Україною Білорусь зосередила механізовані батальйони та батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.
Скібіцький каже, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.
"Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення", - повідомляє представник ГУР.
Він також заявляє, що невідомо, як довго триватиме така ситуація.
"Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті й взагалі, як будуть розвиватися події у війні Росії проти нашої держави", - розповідає Вадим Скібіцький.
- 4 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у "спеціальній військовій операції" в Україні. В той самий час він заявив, що Білорусь "нікого не вбиває та не посилає своїх військових". В ефірі Еспресо генерал-майор запасу та перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках Сергій Кривонос наголосив, що Білорусь вже давно бере участь у війні проти України
- 5 жовтня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до України та попросила про підтримку.
- 7 жовтня щонайменше 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" та пункти управління до них, за даними білоруських джерел, доставлені на аеродром "Лунінець".
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас переконаний, що мета звинувачень України у підготовці удару по Білорусі – відведення частини ЗСУ з фронту до білоруського кордону.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе