Про це у себе в facebook повідомило Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід".

"Іранські дрони-камікадзе, ймовірно, доставлені в Білорусь для атак на західні регіони України", - йдеться у дописі.

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Відзначимо, що від Лунінця до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів. Управління Сил ТрО "Захід" припускає, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні, або центральні регіони України.

"Тому закликаємо за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - йдеться у дописі.

З серпня Іран таємно постачає свої бойові дрони у Росію. РФ вже активно використовує їх в атаці міст Півдня України, проте ЗСУ вже навчились їх знищувати, а Пентагон заявив, що вони не стали технологічним проривом РФ у війні проти України.

23 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу, унаслідок чого загинув мирний житель. Цього ж дня Україна вигнала посла Ірану через використання російською армією іранських дронів-камікадзе.

У ніч з 29 на 30 вересня російські дрони-камікадзе іранського виробництва атакували Миколаїв і Одесу.

Своєю чергою у відповідь на ноту Міністерства закордонних справ України посол Ірану заявив, що його країна не постачала безпілотники до Росії. На що Міноборони опублікувало світлину захопленого українськими бійцями ударного іранського безпілотника Mohajer-6.

У ніч з 4 на 5 жовтня у Білій Церкві Київської області двічі прогриміли вибухи. Місто атакували іранськими дронами-камікадзе.

5 жовтня в Ірані офіційно заперечили постачання Російській Федерації безпілотників, які вона активно використовує у війні, атакуючи Україну.

7 жовтня міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заявив, що його країна не постачала Росії жодної зброї – попри наявність численних доказів використання російськими силами іранських безпілотників.

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