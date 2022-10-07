Командувач Об'єднаних сил Наєв прокоментував можливості Білорусі піти у наступ
У Білорусі тренують органи управління та систему залізничних перевезень. Можливість повторного наступу на Київ є, та Білорусі для підготовки на це треба час
Про це повідомив генерал-лейтенант, командувач Об`єднаних сил Сергій Наєв в інтерв'ю для телеканалу "Рада"
"Тривають (у Білорусі, - ред.) оголошені, але поки незавершені навчання. Тренують свої органи управління, систему залізничних перевезень. Кількість військ зараз вздовж державного кордону України та Білорусі не збільшилась", - розповів він.
Відомо, що Білорусь розмістила біля кордонів з Україною до семи батальйонно-тактичних груп. При цьому вона постійно проводить навчання й готує інфраструктуру для сил Росії. За даними української розвідки, Путін планує розмістити у білорусі 20 тисяч мобілізованих.
У відповідь на запитання, чи наважиться Білорусь піти на Україну, Наєв відповів, що така можливість є, якщо режим Лукашенка в Білорусі "дотиснуть".
"Білорусь це виконає тоді, коли отримає відповідну команду від РФ. Коли дотиснуть режим РБ, то вони спроможні на таке. Генерал Залужний повністю володіє цією ситуацією, і якщо будуть зміни у противника, відповідно ми змінимо і свій склад сил", - наголосив він.
За словами Наєва, Білорусі для повторного наступу на Київ ще потрібно сформувати відповідні сили. На це знадобиться час, приблизно 2-3 місяці.
Разом з тим генерал-лейтенант додав, що додаткова мобілізація в Україні зараз не потрібна, сил оборони достатньо, а Київ вже захищений краще.
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