Про це повідомив генерал-лейтенант, командувач Об`єднаних сил Сергій Наєв в інтерв'ю для телеканалу "Рада"

"Тривають (у Білорусі, - ред.) оголошені, але поки незавершені навчання. Тренують свої органи управління, систему залізничних перевезень. Кількість військ зараз вздовж державного кордону України та Білорусі не збільшилась", - розповів він.

Відомо, що Білорусь розмістила біля кордонів з Україною до семи батальйонно-тактичних груп. При цьому вона постійно проводить навчання й готує інфраструктуру для сил Росії. За даними української розвідки, Путін планує розмістити у білорусі 20 тисяч мобілізованих.

У відповідь на запитання, чи наважиться Білорусь піти на Україну, Наєв відповів, що така можливість є, якщо режим Лукашенка в Білорусі "дотиснуть".

"Білорусь це виконає тоді, коли отримає відповідну команду від РФ. Коли дотиснуть режим РБ, то вони спроможні на таке. Генерал Залужний повністю володіє цією ситуацією, і якщо будуть зміни у противника, відповідно ми змінимо і свій склад сил", - наголосив він.

За словами Наєва, Білорусі для повторного наступу на Київ ще потрібно сформувати відповідні сили. На це знадобиться час, приблизно 2-3 місяці.

Разом з тим генерал-лейтенант додав, що додаткова мобілізація в Україні зараз не потрібна, сил оборони достатньо, а Київ вже захищений краще.

7 жовтня лауреатами Нобелівської премії миру у 2022 році стали опозиціонер з Білорусі Алесь Беляцький, який зараз перебуває за ґратами, українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" та російська правозахисна організація "Меморіал".

Радник голови Офісу президента Подоляк засудив нагородження Росії та Білорусі Нобелівською премією миру, зважаючи на те, що вони разом напали на Україну.

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