Цікаве розуміння слова "мир", - Подоляк про Нобелівську премію
Радник голови Офісу президента Подоляк засудив нагородження Росії та Білорусі Нобелівською премією миру, зважаючи на те, що вони разом напали на Україну
Про це радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у своєму твіттері.
"У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто "супер", – написав Подоляк.
Нагадаємо, 7 жовтня лауреатами Нобелівської премії миру у 2022 році стали опозиціонер з Білорусі Алесь Беляцький, який зараз перебуває за ґратами, українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" та російська правозахисна організація "Меморіал".
- 3 жовтня розпочався Нобелівський тиждень, протягом якого щоденно присуджуватимуться премії з хімії, фізики, літератури, економічних наук. Також щороку нагороджують премією миру.
- Уже оголосили, що Нобелівську премію з медицини отримав вчений за відкриття в області еволюції людини.
- Нобелівську премію з фізики присудили за відкриття про квантову інформацію та з літератури в 2022 році присудили французькій письменниці Анні Ерно.
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