Цікаве розуміння слова "мир", - Подоляк про Нобелівську премію

Про це радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у своєму твіттері.

"У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто "супер", – написав Подоляк.

Нагадаємо, 7 жовтня лауреатами Нобелівської премії миру у 2022 році стали опозиціонер з Білорусі Алесь Беляцький, який зараз перебуває за ґратами, українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" та російська правозахисна організація "Меморіал".

3 жовтня розпочався Нобелівський тиждень, протягом якого щоденно присуджуватимуться премії з хімії, фізики, літератури, економічних наук. Також щороку нагороджують премією миру.

Уже оголосили, що Нобелівську премію з медицини отримав вчений за відкриття в області еволюції людини.

Нобелівську премію з фізики присудили за відкриття про квантову інформацію та з літератури в 2022 році присудили французькій письменниці Анні Ерно.

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