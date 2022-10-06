Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Білорусь надає російській армії використовувати військову інфраструктуру. Поки, що білоруські військові не воюють на український території, але росіяни завдають ракетні удари з території Білорусі", - зазначив Кривонос.

За його словами, вже можна стверджувати, що триває російсько-білоруська війна проти України.

"І чітко визначати, що не треба чекати, а можливо вже треба прийняти рішення та завдати превентивного удару по білоруських аеродромах, по білоруських військових об’єктах, де перебувають росіяни. Ці аеродроми вже давно не білоруські, там обслуговчий та охоронний персонал - 100% росіяни. Завдання превентивних ударів по білоруських військових об’єктах зменшить спроможність росіян завдавати ударів по Україні", - підкреслив Кривонос.

4 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі нема потреби оголошувати мобілізацію.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у "спеціальній військовій операції" в Україні

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