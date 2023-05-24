Про це в ефірі Еспресо заявив білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка.

"Для Кремля Лукашенко зараз просто ідеальний гауляйтер. У них немає жодної альтернативи йому і через Лукашенко вдається ідеально контролювати Білорусь. Коли б зараз Лукашенко десь зник, помер - у Кремля б було стільки головного болю, що робити з Білоруссю. Невідомо, чи, наприклад секретар радбезу Вольфович матиме підтримку. чи всі клани на нього погодяться, чи зможе він керувати вертикаллю влади, яку Лукашенко будував під себе", - сказав він.

За словами Вячорки, зараз в оточенні Лукашенка немає жодної фігури, яка б могла прийти і її б прийняли інші номенклатурники, вже не кажучи про суспільство.

"Росія це дуже розуміє, для неї цей статус-кво краще, ніж зараз відкривати скриньку Пандори. Якщо буде якась зміна, якась динаміка - ситуація може вибухнути. Все закручено настільки, що кожна подія, кожна помилка може стати тригером. Чи для протестів, чи для змін, чи для конфліктів усередині номенклатури", - додав опозиціонер.

Він додав, що Кремль це теж розуміє, тому вони тримають Лукашенка, той тримається за крісло.

"Кремль знає як з ним говорити, на що тиснути, як його заспокоювати і тому вони його підтримують. Можна говорити про кандидатів, але це спекуляції без жодних підстав. Я не бачу у Кремля жодної можливості замінити Лукашенка на більш лояльну фігуру. Більш лояльного Росії, ніж Лукашенко, немає", - підсумував Вячорка.