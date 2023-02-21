Про це пише БелТА.

"Це буде важлива зустріч, яка виведе нас на більш високий рівень співробітництва", – сказав Лукашенко.

За словами білоруського диктатора, ситуація у світі змушує Білорусь та Іран поглиблювати відносини.

"Ситуація, яка склалася у світі та навколо Ірану та Білорусі, на щастя, змушує нас бути ближчими та шукати ті форми співпраці, які сьогодні затребувані", - зазначив Лукашенко.