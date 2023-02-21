Лукашенко має намір у березні відвідати Іран для "пошуку нових форм співробітництва"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про намір здійснити робочий візит до Ірану в середині березня
Про це пише БелТА.
"Це буде важлива зустріч, яка виведе нас на більш високий рівень співробітництва", – сказав Лукашенко.
За словами білоруського диктатора, ситуація у світі змушує Білорусь та Іран поглиблювати відносини.
"Ситуація, яка склалася у світі та навколо Ірану та Білорусі, на щастя, змушує нас бути ближчими та шукати ті форми співпраці, які сьогодні затребувані", - зазначив Лукашенко.
- 16 лютого Лукашенко заявив, що вступить у війну проти України лише у разі агресії проти його країни.
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