Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо" Антону Борковському.

"Подібні Путіну мерзотники чудово відчувають запах смерті, що від нього йде. Його зараз "кинув" Іран, їм крутить Лукашенко. Що тільки він не виробляє з Лукашенко: змушує його то об’єднатися, то відправити війська до України, але Лукашенко не погоджується, він не бажає бути Муссоліні при новому Гітлері. Він пам’ятає, як скінчив Муссоліні. Лукашенко мріє про лаври румунського короля Міхая – був такий видатний король. Румунія чотири роки була союзником Німеччини, багато румунів воювали на сталінградському фронті, а наприкінці 1944 року, Міхай перейшов на бік союзників і добивав Гітлера", - нагадав Піонтковський.

Також політолог додав, що Лукашенко розмірковує, як останньої миті перебігти на бік України.

"Лише троє людей (іноземців, - ред.) отримали знаменитий Орден "Перемога" – Ейзенхауер, Монтгомері, англійський командир і король Міхай. Загалом Орденів "Перемога" було 12. Міхай прожив найдовше з них усіх. Лукашенко гадає, що може в останній день перейти на бік України й отримати звання Героя України. Є три величних західних діяча, які сформували погляд Заходу - це Борис Джонсон, Тоні Блінкен і Ллойд Остін. Ці люди безумовно мають отримати звання Героя України", - підкреслив Піонтковський.