Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Кремлю вкрай важливо, щоб Лукашенко теж був повністю замащений кров'ю. Ми бачимо, що режим Лукашенко поки чинить опір. Він вже ввів би свої війська, а не надавав би свою територію для запуску ракет та базування техніки й літаків Росії", - зауважив Полозов.

Також адвокат додав, що розміщення ворожих військ на північних кордонах України зумовлене необхідністю відтягувати оперативні резерви ЗСУ від гострих та гарячих дільниць фронту на Сході та Півдні України.

"Вторгнення білоруських військ залежатиме від того, чи вдасться Лукашенко встояти перед тиском Кремля, чи піде він на поводу і направить свої війська в Україну? Прогнозувати вкрай важко", - підсумував Полозов.

Політичний аналітик інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики Володимир Горбач вважає, що Лукашенко норовливий і не хоче здавати атрибути своєї влади

Ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою, проте самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається надати підтримку Росії у війні

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