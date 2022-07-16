English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Кремль бажає, щоб Лукашенко теж був замащений кров'ю, - адвокат Полозов
Ексклюзив

Кремль бажає, щоб Лукашенко теж був замащений кров'ю, - адвокат Полозов

16 липня, 2022 субота
14:13
війна з Росією Путін Лукашенко

Адвокат Микола Полозов вважає, що Кремль продовжує тиснути на Лукашенка

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Кремлю вкрай важливо, щоб Лукашенко теж був повністю замащений кров'ю. Ми бачимо, що режим Лукашенко поки чинить опір. Він вже ввів би свої війська, а не надавав би свою територію для запуску ракет та базування техніки й літаків Росії", - зауважив Полозов.

Також адвокат додав, що розміщення ворожих військ на північних кордонах України зумовлене необхідністю відтягувати оперативні резерви ЗСУ від гострих та гарячих дільниць фронту на Сході та Півдні України.

"Вторгнення білоруських військ залежатиме від того, чи вдасться Лукашенко встояти перед тиском Кремля, чи піде він на поводу і направить свої війська в Україну? Прогнозувати вкрай важко", - підсумував Полозов.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
13 липня, 2022 середа
Лукашенко вирішив вступити у війну проти України, але ще не знає як це зробити, - боєць ЗСУ Лапін
Николай Княжицкий
Автор Павел Смоленський
15 липня, 2022 п'ятниця
Княжицький: Зеленський не розуміє до кінця, що Україна однаковою мірою належить як владі, так і опозиції
15 липня, 2022 п'ятниця
Туреччина повідомила, коли запрацює коридор з перевезення українського зерна
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.98
    Купівля 35.98
    Продаж 36.8
  • EUR
    Купівля 35.79
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
16 липня
14:21
Стара національна галерея Берліна
Українські біженці в Німеччині можуть відвідувати музеї безкоштовно. Опублікували перелік
14:08
ДБР
В Україні за держзраду судитимуть експрацівника СБУ в Криму
13:51
банк JP Morgan
Україна погрожує американським та європейським банкам позовами за допомогу режиму Путіна
13:43
Китай
Китайські фірми продають РФ товари, необхідні їй для продовження війни в Україні, - Wall Street Journal
13:42
На Миколаївщині росіяни за добу поранили 17 людей
13:41
На фото військова техніка окупантів
У бік Запоріжжя пішла колонна техніки окупантів
13:39
Тарас Кремінь
Відсьогодні за порушення мовного закону каратимуть штрафами до 11,9 тис. грн
13:30
Латвія
Глава МЗС Латвії вимагає пояснень через візит латвійських дітей на фестиваль в Білорусі
13:29
Віталій Портников
Байден та Путін змагаються за Близький Схід
13:25
Ексклюзив
білоруські військові
Білорусь не готова, а Росія не має резервів для повторного наступу на Київ, - військовий експерт Киричевський
13:14
Ракетний удар, пожежа, Одеса
Вранці в Одесі затримали чотирьох людей, що фотографували місце "прильоту", силовиків та інфраструктуру
13:12
Офіс генпрокурора
Привласнював пожертви на ЗСУ: у Києві оголосили підозру псевдоволонтеру
12:48
російський безпілотник
У небі над Дніпропетровщиною ЗСУ збили російський безпілотник
12:47
HIMAR
Агенти РФ в Європі відстежують маршрути постачання зброї для України, - розвідка
12:46
Ексклюзив
ППО збили
Літаючи радари здатні захистити українське небо, - експерт з авіації Романенко
12:29
спецпідрозділ Kraken
Мінус 60 окупантів і 5 одиниць ворожої техніки: спецпідрозділ Kraken показав відео спецоперації в Білогорівці
12:14
Луїджі Ді Майо
Політична криза ставить під загрозу постачання зброї Україні, - глава МЗС Італії
12:02
Всесвітні ігри-2022, збірна України
Україна здобула десяте золото Всесвітніх ігор-2022
11:58
Російський обстріл Нікополя: з-під завалів дістали тіла двох загиблих
11:53
Ексклюзив
Ракетний обстріл
Ракетні удари росіян утратили руйнівний ефект, - військовий експерт Киричевський
11:48
Олексій Ковальов
Суд заарештував майно нардепа-зрадника Ковальова на понад 4,7 млн грн
11:44
Джейк Салліван
Російські урядовці відвідували Іран і оглядали бойові безпілотники, - Білий дім
11:41
Ексклюзив
ЗСУ
На Донеччині ворог уникає прямого контакту, - боєць нацгвардії Рубан
11:32
Олександр Зінченко
Зінченко переходить з "Манчестер Сіті" до "Арсеналу" за 35 млн євро, - ЗМІ
11:24
росіяни спробували підключити електрику
У Маріуполі росіяни спробували підключити електрику: загорілися дитсадок і школа
11:06
Кримінал
Ексслужбовців київського комунального підприємства підозрюють у шахрайстві на понад 18,5 млн грн
11:05
ЗСУ
В ЗСУ показали, як зміцнюють позиції на кордоні з Білоруссю
11:00
психологічна підтримка
"Попереджений - значить озброєний": травматерапевтка розповіла, як військовим допомагають боротися зі стресом
11:00
Оновлено
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі та поранені
Ракетний обстріл Вінниці Росією: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них троє - діти
11:00
G20 в Індонезії
"Лише тиск, лише приниження": посол України в Індонезії про участь РФ у заходах G20
10:50
Ракета
По Дніпру із Каспійського моря російський літак випускав ракети по $13 млн
10:40
Сумщина обстріли
Росіяни вгатили по Сумщині: щонайменше 34 "прильоти" за добу
10:39
Сергій Шойгу
Шойгу проінспектував угруповання РФ, які воюють в Україні
10:28
Прем’єрміністр Польщі Моравецький звинувачує УПА, але сам дружить із радикальними націоналістами
10:24
ЗСУ
Успішні дії сил оборони України сприяли "зменшенню імпульсу" Росії, - британська розвідка
10:24
діти війна
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 353 дитини загинули, понад 662 поранені
10:23
На Харківщині росіяни за добу вбили трьох людей, ще трьох поранили, знищили будинок
10:09
Ексклюзив
Ворог втратив ініціативу: у вересні відбудеться стратегічний перелом, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
09:59
ЗСУ знищили
Генштаб назвав втрати російських окупантів за добу: 140 військових, 7 крилатих ракет, 6 БПЛА і 5 танків
09:55
Роберт Левандовські, "Баварія"
"Барселона" домовилася з "Баварією" про перехід Левандовські, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV