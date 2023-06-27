Лукашенко мріє зіграти роль у політиці Росії, - Клімкін

Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я не виключаю, що ЧВК Вагнера може опинитися в Білорусі. Пригожин раніше співпрацював з білоруським режимом по Африці. Історія співпраці у них там є. Маю великий сумнів, що Лукашенко був визначальним переговірником між Путіним та Пригожиним. Показати його як формального гаранта цих домовленостей - це було, як я розумію, рішення Кремля та особисто Путіна. Як на мене, рішення не вдале, оскільки воно ще раз показує слабкість Путіна", - вважає він.

На думку Клімкіна, якщо потрібен Лукашенко, до якого презирливо ставляться у Москві, то все це виглядає відверто кепсько.

"У Пригожина добрі зв'язки з елітою Росії, хоч він і робить з себе антиелітного бійця, але насправді він дуже інкорпорований в російську еліту. Лукашенко поки що намагається забезпечити свою безпеку і триматися в грі - це й тактична ядерна зброя, й ситуація з ПВК Вагнера. Я думаю, що Лукашенко теж мріє зіграти роль у політиці Росії - це сидить у нього в свідомості та підсвідомості. На місці Путіна, я б розумів, що Лукашенко може розіграти свою карту в російській політиці, домовившись з деякими гравцями", - підсумував ексміністр.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді, за словами Пригожина, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців оголосив про "марш справедливості" і що 25 тис. найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом".

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

За даними CNN, розвідка Сполучених Штатів знала про плани ватажка ПВК Вагнера піти проти керівництва регулярної армії Росії, але не думала, що ескалація відбудеться так швидко.

Євген Пригожин 26 червня заявив, що головною метою заколоту було "не допустити знищення ПВК Вагнера, а не усунення влади в країні" і назвав його "маршем справедливості"