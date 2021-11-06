Лукашенко надасть "коридор" для танкових колон, зібраних Путіним проти України, - журналіст

Такої думки дотримується журналіст Іван Яковина, передає Еспресо.TV.



"Путіну Білорусь не дуже потрібна як така, але потрібна як плацдарм, з якого можна напасти на Україну. Як я зрозумів, вони з Лукашенком зійшлися на тому, що той у своїй країні контролюватиме поліцію, КДБ та будь-які органи безпеки, а під російський аутсорс віддає білоруську армію, щоб вона використовувалася для подальшого нападу на Україну", - зазначає він.



При цьому Яковина у своїй колонці для NV.ua, яка вийшла сьогодні, 6 листопада 2021 року, нагадує факти від видань The Washington Post та Politico щодо перенаправлення Росією нових танків на військову базу під містом Єльня (це Смоленська область, ближче до кордонів Білорусі).



"Думаю, що в Єльні збиратимуться війська та переправлятимуться до Білорусі, ближче до кордону з Україною - до Гомельської області. Не маю сумніву, що щось подібне вони там намагаються зробити. Та й до того ж усі ці перекидання військ загрожують і Польщі, державам Балтії.



У Єльні формується танкова дивізія, яка буде включена до цього загального регіонального угруповання військ Союзної держави. Куди поїде ця дивізія - лишається тільки гадати. Я вважаю, що вони готують її для нападу на Україну", - наголосив Іван Яковина.





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