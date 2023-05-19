Лукашенко насправді слабшає, - білоруський громадський діяч Вячорка

Про це він розповів в етері Еспресо.

"8 травня ми бачили альфа-самця та переможного диктатора, а вже 15 травня – старого діда, який вмирає. Лукашенко насправді слабшає; цей процес відбувається останніх 2-3 роки. Він намагається тримати якусь свою позицію: постійно проводить навчання, зустрічається з Путіним, а сьогодні 19 травня навіть приймав ще одного диктатора, президента Нікарагуа. Але ми все одно бачимо, що Лукашенко втрачає свою хватку, з якою у 90-х роках приходив до влади", - зауважив білоруський громадський діяч.

Франак Вячорка додав, що Лукашенку неприємна дискусія, яка розгорнулася навколо його стану здоров'я, бо раніше було табу на тему "коли він помре".

"А зараз всі про це говорять, навіть пропагандисти на своїх каналах кажуть, якщо Лукашенко помре, то вони будуть продовжувати його курс. Тобто розмова про те, що він помре, вже стала нормальною. Я думаю, що це відкриває можливість для дискусії у суспільстві, а також для пошуку наших союзників серед номенклатури", - сказав Вячорка.