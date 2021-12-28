Лукашенко отримав звання "Корупціонер року-2021"

Про це повідомляє сайт організації.



Журі OCCRP у складі шести журналістів та експертів у галузі протидії корупції вперше одноголосно проголосувало при визначенні "корупціонера року". Олександра Лукашенка обрали з 1166 претендентів, номінованих колегами та читачами.



"Останній диктатор Європи" випередив експрезидента Афганістану Ашрафа Гані, сирійського диктатора Башара Асада, президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та ексканцлера Австрії Себастьяна Курца.



За останній рік Лукашенко організував потоки державних коштів олігархам і близьким його сім'ї, наказав перехопити та посадити в Мінську пасажирський літак Ryanair з білоруським дисидентом на борту, спровокував міграційну кризу, спрямувавши тисячі людей до кордону Білорусі з ЄС, а також поширював дезінформацію про коронавірус та методи лікування.



OCCRP визначає "корупціонера року" з 2012 року. Минулого року це звання отримав президент Бразилії Жаїр Болсонару, а 2014 року - президент РФ Володимир Путін.



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