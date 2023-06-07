Про це написав губернатор Приморського краю Олег Кожемяко.

"Софія Сапега отримала унікальний шанс розпочати життя наново. Вона на волі після мого звернення до президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. Він з батьківським розумінням поставився до прохань батьків Софії про поблажливість. Вони дуже просили передати їх особисто голові держави", - написав Кожемяко.

Губернатор Приморського краю, з якого походить дівчина, повідомив, що указ про помилування був підписаний Лукашенком одразу після зустрічі з ним.

Сапега замість шести років, провела у в'язниці усього два.

У Білорусі заявляли, що Сапега визнала свою участь у керуванні одним з телеграм-каналів, який вважався екстремістським. На цьому каналі публікувалися особисті дані силовиків.

Що відомо про ув'язнення Софії Сапеги

У листопаді 2020 року співзасновники Nexta Роман Протасевич і Степан Путіло були включені підконтрольним режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка КДБ в список фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності. Слідчий комітет Білорусі пред'явив журналістам звинувачення в організації масових заворушень в Мінську і провокуванні соціальної ворожнечі до представників влади та міліції.

23 травня 2021 року у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, коли той перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, який посадили через повідомлення про вибуховий пристрій на борту. Разом з ним затримали його дівчину - Софію Сапегу.

Користувачі соцмереж на офіційних акаунтах Ryanair звинуватили авіакомпанію у посібництві режиму Лукашенка через затримання журналіста Романа Протасевича у Мінську.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що самопроголошений керівник Білорусі Олександр Лукашенко запевнив його, що не віддавав наказу посадити у Мінську літак Ryanair, яким летів опозиційний журналіст Роман Протасевич.

24 червня 2021 року країни ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську та викрадення журналіста Романа Протасевича.

Слідчі органи Білорусі 31 травня не висунули обвинувачення громадянці Росії Софії Сапегі.

2 червня 2021 року арештований у Мінську опозиційний журналіст та засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич розповів, що до його затримання може бути причетний соратник.

3 червня 2021 року викрадений режимом Лукашенка опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич в "інтерв'ю" білоруському державному каналу "визнав провину" в закликах до протестів у Білорусі.

4 червня батько Протасевича заявив, що "інтерв'ю" його сина білоруському державному телебаченню є наслідком тортур та катувань, вчинених щодо нього КДБ.

16 червня 2021 року мати викраденого режимом Лукашенка журналіста Наталія Протасевич зазначила, що поведінка її сина на "пресконференції" 14 червня - це маска, щоб "врятувати себе, а також життя своєї дівчини".

3 травня 2023 року суд у Білорусі дав Роману Протасевичу 8 років колонії посиленого режиму.

22 травня Білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував колишнього головного редактора опозиційного telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, якого засудили до 8 років ув'язнення.