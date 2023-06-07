Лукашенко помилував росіянку Софію Сапегу, яку затримали разом із опозиціонером Протасевичем
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко помилував Софію Сапегу. У 2021 році її затримали за обвинуваченням в адмініструванні опозиційного телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі"
Про це написав губернатор Приморського краю Олег Кожемяко.
"Софія Сапега отримала унікальний шанс розпочати життя наново. Вона на волі після мого звернення до президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. Він з батьківським розумінням поставився до прохань батьків Софії про поблажливість. Вони дуже просили передати їх особисто голові держави", - написав Кожемяко.
Губернатор Приморського краю, з якого походить дівчина, повідомив, що указ про помилування був підписаний Лукашенком одразу після зустрічі з ним.
Сапега замість шести років, провела у в'язниці усього два.
У Білорусі заявляли, що Сапега визнала свою участь у керуванні одним з телеграм-каналів, який вважався екстремістським. На цьому каналі публікувалися особисті дані силовиків.
Що відомо про ув'язнення Софії Сапеги
У листопаді 2020 року співзасновники Nexta Роман Протасевич і Степан Путіло були включені підконтрольним режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка КДБ в список фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності. Слідчий комітет Білорусі пред'явив журналістам звинувачення в організації масових заворушень в Мінську і провокуванні соціальної ворожнечі до представників влади та міліції.
23 травня 2021 року у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, коли той перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, який посадили через повідомлення про вибуховий пристрій на борту. Разом з ним затримали його дівчину - Софію Сапегу.
Користувачі соцмереж на офіційних акаунтах Ryanair звинуватили авіакомпанію у посібництві режиму Лукашенка через затримання журналіста Романа Протасевича у Мінську.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що самопроголошений керівник Білорусі Олександр Лукашенко запевнив його, що не віддавав наказу посадити у Мінську літак Ryanair, яким летів опозиційний журналіст Роман Протасевич.
24 червня 2021 року країни ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську та викрадення журналіста Романа Протасевича.
Слідчі органи Білорусі 31 травня не висунули обвинувачення громадянці Росії Софії Сапегі.
2 червня 2021 року арештований у Мінську опозиційний журналіст та засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич розповів, що до його затримання може бути причетний соратник.
3 червня 2021 року викрадений режимом Лукашенка опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич в "інтерв'ю" білоруському державному каналу "визнав провину" в закликах до протестів у Білорусі.
4 червня батько Протасевича заявив, що "інтерв'ю" його сина білоруському державному телебаченню є наслідком тортур та катувань, вчинених щодо нього КДБ.
16 червня 2021 року мати викраденого режимом Лукашенка журналіста Наталія Протасевич зазначила, що поведінка її сина на "пресконференції" 14 червня - це маска, щоб "врятувати себе, а також життя своєї дівчини".
3 травня 2023 року суд у Білорусі дав Роману Протасевичу 8 років колонії посиленого режиму.
22 травня Білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував колишнього головного редактора опозиційного telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, якого засудили до 8 років ув'язнення.
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