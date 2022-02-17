Лукашенко припустив можливість визнання незалежності "Л/ДНР"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може визнати незалежність окупованих "ДНР" і "ЛНР"
Про це повідомляють РИА Новости.
За його словами, рішення про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" буде спільним із Росією та взаємовигідним.
"Ми домовимося з Путіним, як нам вчинити, щоб було краще і для Росії, і для Білорусі, але це буде спільне рішення", - заявив Лукашенко.
- Нагадаємо, 15 лютого Держдума Росії прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР". У відповідь на це Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР". Також відомо, що з цього приводу Україна ініціює термінове засідання ТКГ.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав визнання РФ так званих Л/ДНР "політичною катастрофою", що може зупинити процес Мінських домовленостей. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що визнання Росією незалежності "ДНР" і "ЛНР" стане грубим порушенням міжнародного права, та попередив про "швидку та тверду відповідь" США та партнерів.
- 16 лютого Україна офіційно звернулася до Ради безпеки ООН через можливе визнання РФ так званих Л/ДНР та попросила провести засідання у четвер.
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