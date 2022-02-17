Лукашенко припустив можливість визнання незалежності "Л/ДНР"

Про це повідомляють РИА Новости.



За його словами, рішення про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" буде спільним із Росією та взаємовигідним.



"Ми домовимося з Путіним, як нам вчинити, щоб було краще і для Росії, і для Білорусі, але це буде спільне рішення", - заявив Лукашенко.

