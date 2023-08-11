Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

"Планували, плануємо та плануватимемо (вивозити дітей з України, - ред.)! І не лише плануватимемо, але підтримуватимемо дітлахів... І ми домовилися з (президентом РФ, - ред.) Путіним, що фінансуватимемо ці поїздки із союзного бюджету. Ми це робили й робитимемо, без огляду на жодні закиди", - сказав білоруський диктатор.

При цьому він повторив російський наратив про нібито вивезення українських дітей за кордон для донорства органів.

Лукашенко сказав, що дітьми з тимчасово окупованого Донбасу в Білорусі займається фонд Олексія Талая.