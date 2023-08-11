Лукашенко про вивезення дітей з ТОТ України до РФ і Білорусі: "Ми з Путіним це робили і будемо робити"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що на території його країни перебувають примусово вивезені українські діти
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
"Планували, плануємо та плануватимемо (вивозити дітей з України, - ред.)! І не лише плануватимемо, але підтримуватимемо дітлахів... І ми домовилися з (президентом РФ, - ред.) Путіним, що фінансуватимемо ці поїздки із союзного бюджету. Ми це робили й робитимемо, без огляду на жодні закиди", - сказав білоруський диктатор.
При цьому він повторив російський наратив про нібито вивезення українських дітей за кордон для донорства органів.
Лукашенко сказав, що дітьми з тимчасово окупованого Донбасу в Білорусі займається фонд Олексія Талая.
- У липні білоруський Червоний Хрест звинуватили у посередництві у депортації українських дітей до РФ.
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