Про це повідомляє Белта.

Таким чином він відреагував на інформацію оприлюднену аналітиками центру "Досьє", які вивчили документ "Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку" та дійшли висновку, що Росія планує повністю поглинути Білорусь до 2030 року.

"Нас просто хочуть ще раз розрубати. Тому виникла ця тема. Нічого живого в цьому немає. Мою позицію ви знаєте, вона незмінна: ми є незалежною суверенною державою", - сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі запевнив, що у керованої ним країні своя, відмінна від російської, стратегія.

"У нас є своя стратегія? Є. У Росії, ядерна велика держава, є своя стратегія? Є. І у Росії щодо Білорусі зокрема є своя стратегія – жити, як зі своїми братами, у світі та дружбі. 100%. Я у цьому "котлі" повністю варюся і беру участь у цьому", - запевнив Лукашенко.