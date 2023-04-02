Про це в ефірі Еспресо заявив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівник Народного антикризового управління (НАУ) Павло Латушко.

Він прокоментував пропозицію білоруського диктатора Олександра Лукашенка обміняти польського журналіста Анджея Почобута на Павла Латушка та членів НАУ.

"Фактично, Лукашенко озвучив на весь світ, що у нього є заручники і він хоче їх обміняти на громадян Білорусі. Це порушення всіх норм міжнародного права. Він готовий здійснювати торгівлю та обмін, в тому числі стосовно мене. Він додав, що йому потрібні члени моєї команди - Народного антикризового управління", - зазначив Латушко.

Опозиціонер додав, що члени НАУ відреагували на цю публічну заяву Лукашенка і ухвалили рішення.

"14 чоловіків зі складу НАУ проголосували одноголосно, що ми готові йти на обмін, але є наші умови. Ці умови - звільнення всіх політичних в'язнів Білорусі. Лукашенко не може вибачити те, що я - міністр, посол, - перейшов на бік народу. Він вважає це особистою образою та приниженням, тому розглядає мене в площині особистого ворога. Погрози вбивства, викрадення, фізичного насилля є перманентно. Також є фейкові інсинуації щодо мене. Нас хочуть демотивувати. У мене є заочний вирок - 18 років тюрми. Я не змінюю свою позицію - я буду боротися проти цього режиму за свободу та демократію Білорусі", - підсумував він.