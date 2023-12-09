Лукашенко розпочав "африканське турне": спершу прибув до диктатора, що вже 44 роки при владі

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка й телеграм-канал "Мотолько помоги".

З 9 грудня стартувало "африканське турне" Лукашенка, зокрема зі столиці Екваторіальної Гвінеї Малабо, до якої прилетів літак Лукашенка.

Головою Екваторіальної Гвінеї є Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, якого називають найжорстокішим диктатором Африки. Йому 81 рік, з яких 44 він перебуває на чолі цієї держави й створив власний культ особистості. Нещодавно він також був з візитом у Мінську.

Крім того, в Екваторіальній Гвінеї ще з 7 грудня перебувають голова МЗС Білорусі Алейник та міністр охорони здоров'я Піневич, які були доставлені туди з Об'єднаних Арабських Еміратів приватним літаком.

Про те, які країни турне включатиме надалі, не повідомлялось.

Довідково. Олександр Лукашенко перший раз був обраний президентом Білорусі 10 липня 1994 року, після чого він не полишав посаду.

9 серпня 2020 року відбулися чергові президентські вибори, після яких пройшли протести з приводу фальсифікацій. Протести були жорстко придушені поліцією і ОМОНом, використовувалися водомети, світлошумові гранати і гумові кулі. Центр Мінська заблокували силовики, в місті глушили зв'язок і інтернет. Люди в багатьох містах країни вийшли на протести, їх затримували силовики.

10 серпня 2020 ЦВК Білорусі оголосила, що на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко. У штабі суперниці Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлани Тіхановскої відмовилися визнавати офіційні результати голосування.