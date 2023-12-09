Лукашенко розпочав "африканське турне": спершу прибув до диктатора, що вже 44 роки при владі
9 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув у Екваторіальну Гвінею, де править диктатор, який при владі вже 44 роки. Цим візитом Лукашенко розпочав своє "турне" країнами Африки
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка й телеграм-канал "Мотолько помоги".
З 9 грудня стартувало "африканське турне" Лукашенка, зокрема зі столиці Екваторіальної Гвінеї Малабо, до якої прилетів літак Лукашенка.
Головою Екваторіальної Гвінеї є Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, якого називають найжорстокішим диктатором Африки. Йому 81 рік, з яких 44 він перебуває на чолі цієї держави й створив власний культ особистості. Нещодавно він також був з візитом у Мінську.
Крім того, в Екваторіальній Гвінеї ще з 7 грудня перебувають голова МЗС Білорусі Алейник та міністр охорони здоров'я Піневич, які були доставлені туди з Об'єднаних Арабських Еміратів приватним літаком.
Про те, які країни турне включатиме надалі, не повідомлялось.
Довідково. Олександр Лукашенко перший раз був обраний президентом Білорусі 10 липня 1994 року, після чого він не полишав посаду.
9 серпня 2020 року відбулися чергові президентські вибори, після яких пройшли протести з приводу фальсифікацій. Протести були жорстко придушені поліцією і ОМОНом, використовувалися водомети, світлошумові гранати і гумові кулі. Центр Мінська заблокували силовики, в місті глушили зв'язок і інтернет. Люди в багатьох містах країни вийшли на протести, їх затримували силовики.
10 серпня 2020 ЦВК Білорусі оголосила, що на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко. У штабі суперниці Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлани Тіхановскої відмовилися визнавати офіційні результати голосування.
- У понеділок, 4 грудня, у Пекіні відбулася зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна з його білоруським колегою Олександром Лукашенком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.75 Купівля 36.75Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе