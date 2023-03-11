Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вважаю, що Лукашенко їде до Ірану не у справах Путіна. Насправді Лукашенко ненавидить Путіна, а Путін ненавидить Лукашенка. Вони вимушені партнери. Лукашенко їздить тільки по білоруських справах", - зауважив Азаров.

За словами опозиціонера, Лукашенко шукає ринки збуту білоруських товарів.

"Тому, що в Європу Лукашенко не може нічого продавати. Він почав продавати в Росію свої товари, але туди втрутився Китай, який почав захоплювати російський ринок. Лукашенко вже їздить по країнах, де його приймають. Але розвинуті країни його не приймають, тому він і їде в Іран", - підкреслив Азаров.

Раніше Лукашенко відвідав Китай. На зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він заявив про підтримку "мирного плану" Пекіна щодо України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 12-13 березня відвідає Тегеран, де проведе переговори зі своїм іранським колегою Ебрахімом Раїсі







