Лукашенко та Путін ненавидять один одного, - білоруський опозиціонер Азаров
Засновник ініціативи білоруських силовиків проти Лукашенка BYPOL Олександр Азаров зазначив, що Лукашенко шукає ринки збуту білоруських товарів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вважаю, що Лукашенко їде до Ірану не у справах Путіна. Насправді Лукашенко ненавидить Путіна, а Путін ненавидить Лукашенка. Вони вимушені партнери. Лукашенко їздить тільки по білоруських справах", - зауважив Азаров.
За словами опозиціонера, Лукашенко шукає ринки збуту білоруських товарів.
"Тому, що в Європу Лукашенко не може нічого продавати. Він почав продавати в Росію свої товари, але туди втрутився Китай, який почав захоплювати російський ринок. Лукашенко вже їздить по країнах, де його приймають. Але розвинуті країни його не приймають, тому він і їде в Іран", - підкреслив Азаров.
- Раніше Лукашенко відвідав Китай. На зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він заявив про підтримку "мирного плану" Пекіна щодо України.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 12-13 березня відвідає Тегеран, де проведе переговори зі своїм іранським колегою Ебрахімом Раїсі
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