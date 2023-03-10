У Лукашенка аносували його візит до Ірану

Про це повідомив "Пул первого".

"Головною темою переговорів у Тегерані стане розвиток взаємодії по всьому спектру двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво. Зустріч президентів відбудеться у вузькому та розширеному складах за участю членів делегацій. Сторони обговорять реалізацію проєктів у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики. Окрема увага буде приділена ситуації у регіоні та у світі в цілому", - йдеться у повідомленні.

У Лукашенка стверджують, що за підсумками переговорів буде підписано низку міжнародних документів.

"Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між Білоруссю та Іраном", - підкреслили в пресслужбі.