У Лукашенка аносували його візит до Ірану
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 12-13 березня відвідає Тегеран, де проведе переговори зі своїм іранським колегою Ебрахімом Раїсі
Про це повідомив "Пул первого".
"Головною темою переговорів у Тегерані стане розвиток взаємодії по всьому спектру двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво. Зустріч президентів відбудеться у вузькому та розширеному складах за участю членів делегацій. Сторони обговорять реалізацію проєктів у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики. Окрема увага буде приділена ситуації у регіоні та у світі в цілому", - йдеться у повідомленні.
У Лукашенка стверджують, що за підсумками переговорів буде підписано низку міжнародних документів.
"Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між Білоруссю та Іраном", - підкреслили в пресслужбі.
- Раніше Лукашенко відвідав Китай. На зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він заявив про підтримку "мирного плану" Пекіна щодо України.
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