Про це пише CNN.

"Сьогоднішня зустріч проходить у дуже складний час, який вимагає нових нестандартних підходів і відповідальних політичних рішень", — сказав Лукашенко.

Він оголосив своїм завданням "недопущення глобального протистояння, яке не матиме переможців".

"Білорусь активно пропонує мир і повністю підтримує вашу ініціативу щодо міжнародної безпеки", - резюмував Лукашенко.