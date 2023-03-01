Лукашенко на зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив про підтримку "мирного плану" Китаю щодо України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном заявив про підтримку "мирного плану" Пекіна щодо України
Про це пише CNN.
"Сьогоднішня зустріч проходить у дуже складний час, який вимагає нових нестандартних підходів і відповідальних політичних рішень", — сказав Лукашенко.
Він оголосив своїм завданням "недопущення глобального протистояння, яке не матиме переможців".
"Білорусь активно пропонує мир і повністю підтримує вашу ініціативу щодо міжнародної безпеки", - резюмував Лукашенко.
- 28 лютого Лукашенко прибув до Пекіна на зустріч із Сі Цзіньпіном.
- 24 лютого Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо України. У ньому Пекін не підтримав Україну, а закликав припинити "односторонні санкції". Також у документі називають війну "кризою".
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