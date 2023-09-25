Лукашенко заборонив білорусам ввозити, використовувати й виготовляти цивільні безпілотники

Про це повідомляється на сайті президента.

Документ "Про державний облік та експлуатацію цивільних безпілотних літальних апаратів" дозволяє ввезення на територію Білорусі, зберігання, обіг, експлуатація та виготовлення цивільних БПЛА лише організаціям та індивідуальним підприємцям з метою професійної діяльності за наявності дозволу департаменту авіації мінтранспорту та комунікацій, який створить відповідний облік. Також буде створено автоматизовану систему державного обліку цивільних БПЛА, які належать юридичним особам.

Указ забороняє фізичним особам ввозити на територію Білорусі, зберігати, пускати в обіг, експлуатувати та виготовляти цивільні БПЛА.

Щодо ввезення, експлуатації та виготовлення БПЛА заборона починає діяти одразу після офіційного опублікування указу, а щодо зберігання та обігу – через шість місяців після публікації..

Протягом шести місяців фізичні особи можуть продати наявні БПЛА підприємствам або передати їх на зберігання до уповноваженої організації..

"Документ спрямований на забезпечення громадської безпеки та регламентування порядку державного обліку цивільних безпілотних літальних апаратів та авіамоделей, а також їх використання", - йдеться у повідомленні.