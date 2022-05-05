Лукашенко заперечив участь Білорусі у війні проти України і висловив подив тим, що російська "операція так затягнулася"
Президент Олександр Лукашенко заперечив участь Білорусі у повномасштабній війні проти України і висловив подив тим, що російська агресія "так затягнулася"
Про це Лукашенко заявив у інтервʼю американському Associated Press.
Під час інтервʼю президент Білорусі повідомив, що "за його відчуттями", російська агресія на території України триває занадто довго.
"Я не настільки занурений у цю проблему, щоб сказати, за планом у них там йде у росіян – як вони кажуть – чи так, як я це відчуваю. Я ще раз наголошую, я це відчуваю так, що операція затягнулася", - сказав він.
Крім того, на запитання про можливу участь Білорусі у війні Лукашенко відповів заперечно.
"Прямо відповідаю – ні. Ми категорично не приймаємо жодної війни. Ми робили – і робимо зараз – все для того, щоб цієї війни не було", - стверджує Лукашенко.
Крім того, він наголосив на тому, що саме завдяки йому розпочалися переговори між Москвою та Києвом.
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