Лукашенко запросив Орбана відвідати Білорусь

Про це повідомляє AP.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко передав запрошення Віктору Орбану через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який нещодавно був з візитом у Мінську.

Білоруський диктатор просуває наратив, що нібито готовий до діалогу з європейськими країнами. Лукашенко стверджує, що запросив прем'єр-міністра Угорщини для обговорення серйозних питань.

У відповідь голова пресслужби Орбана Берталан Хаваші сказав, що угорський прем'єр розгляне запрошення після повернення з саміту ЄС в Брюсселі.