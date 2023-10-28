Лукашенко запросив Орбана відвідати Білорусь
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Білорусь
Про це повідомляє AP.
Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко передав запрошення Віктору Орбану через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який нещодавно був з візитом у Мінську.
Білоруський диктатор просуває наратив, що нібито готовий до діалогу з європейськими країнами. Лукашенко стверджує, що запросив прем'єр-міністра Угорщини для обговорення серйозних питань.
У відповідь голова пресслужби Орбана Берталан Хаваші сказав, що угорський прем'єр розгляне запрошення після повернення з саміту ЄС в Брюсселі.
- У четвер, 19 жовтня, Олександр Лукашенко звільнив з посади посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола.
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