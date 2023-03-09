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Лукашенко запровадив смертну кару за держзраду чиновників та військових

9 березня, 2023 четвер
20:25
Світ Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, що запроваджує для чиновників і військових смертну кару за державну зраду

Про це повідомляється на сайті самопроголошеного президента Білорусі.

У пресслужбі Лукашенка зазначають, основною метою документа є "посилення протидії злочинам екстремістської (терористичної) та антидержавної спрямованості".

Закон запроваджує можливість застосування смертної кари за державну зраду, якщо її вчинив посадовець або військовий.

Також документ встановлює додаткове покарання за "антидержавну спрямованість" — штраф у розмірі до 50 тисяч базових величин (станом на 1 січня 2023 року це 37 білоруських рублів, або приблизно 541 гривня).

Як пояснюють у пресслужбі самопроголошеного президента, таке покарання покликане забезпечити відшкодування шкоди та унеможливити "продовження злочинної діяльності".

Крім того, закон запроваджує кримінальну відповідальність за пропаганду тероризму, дискредитацію збройних сил, інших військ та військових формувань, воєнізованих організацій і порушення вимог щодо захисту державних секретів.

Із трьох до десяти діб збільшується термін затримання людей, яких підозрюють у державній зраді, змові або інших діях з метою захоплення державної влади, шпигунства та агентурної діяльності.

Одночасно передбачається звільнення від кримінальної відповідальності людей, які здійснювали підготовку до нападу на установи, що користуються міжнародним захистом, або до здійснення диверсії, але відмовилися від своїх намірів і сприяли запобіганню злочинам.

  • Нагадаємо, як повідомляє українська розвідка, Росія готує масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні.
Кримінал
Білорусь
Олександр Лукашенко
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