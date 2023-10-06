Лукашенко заявив, що "конфлікт" в Україні запланували наперед: ЦПД оприлюднив добірку фейків від РФ за 6 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 6 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив: "Конфлікт в Україні було заплановано наперед. Україну Сполучені Штати визначили жертвою, пообіцявши їй максимальну підтримку. І українська влада погодилася на цю роль".
Дезінформація: Військовий російський експерт Леонков заявив: "Захід готовий поставити не лише польських військових на лінію бойового зіткнення. Вже є інформація про те, що бойовики ІДІЛ, які сидять без діла, вже змащують свої автомати, щоб опинитися в зоні бойових дій".
Маніпуляція: Заступник міністра МЗС РФ Вершинін заявив: "Візит Зеленського до США та Канади вийшов бляклим, Захід не зміг зробити Україну головною темою в ООН".
- Раніше ООН опублікувала звіт, у якому спростовуються фейкові заяви РФ, нібито по колонії в Оленівці вдарили з HIMARS. За даними організації, така ракета спричинила б серйозніші руйнування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.47 Купівля 37.47Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.69Продаж 40.67
- Актуальне
- Важливе