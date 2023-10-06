Лукашенко заявив, що "конфлікт" в Україні запланували наперед: ЦПД оприлюднив добірку фейків від РФ за 6 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив: "Конфлікт в Україні було заплановано наперед. Україну Сполучені Штати визначили жертвою, пообіцявши їй максимальну підтримку. І українська влада погодилася на цю роль".

Дезінформація: Військовий російський експерт Леонков заявив: "Захід готовий поставити не лише польських військових на лінію бойового зіткнення. Вже є інформація про те, що бойовики ІДІЛ, які сидять без діла, вже змащують свої автомати, щоб опинитися в зоні бойових дій".

Маніпуляція: Заступник міністра МЗС РФ Вершинін заявив: "Візит Зеленського до США та Канади вийшов бляклим, Захід не зміг зробити Україну головною темою в ООН".