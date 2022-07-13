Лукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генерала
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про звільнення генерал-майора, відповідального за проведення мобілізації
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
"Генерал-майора Олександра Шкіренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника генерального штабу збройних сил і зараховано в розпорядження міністра оборони", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Euroradio, Шкіренка було призначено на посаду начальника головного організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника генштабу у жовтні 2014 року. Рік тому Лукашенко нагороджував його орденом "За службу Батьківщині" ІІІ ступеня.
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