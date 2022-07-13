Лукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генерала

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

"Генерал-майора Олександра Шкіренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника генерального штабу збройних сил і зараховано в розпорядження міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Euroradio, Шкіренка було призначено на посаду начальника головного організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника генштабу у жовтні 2014 року. Рік тому Лукашенко нагороджував його орденом "За службу Батьківщині" ІІІ ступеня.

У Гомельській області Білорусі 12 липня стартували командно-штабні навчання із територіальними військами.

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