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Головна Світ Лукашенку - п'ятий пакет санкцій, народу - допомога. На форумі міністрів закордонних справ ЄС у Бледі Білорусь представляла Тихановська

Лукашенку - п'ятий пакет санкцій, народу - допомога. На форумі міністрів закордонних справ ЄС у Бледі Білорусь представляла Тихановська

5 вересня, 2021 неділя
13:00
Світ

Законно обрана глава білоруської держави Світлана Тихановська на запрошення уряду Словенії взяла участь у Стратегічному форумі ЄС в Бледі

3 вересня вона провела низку зустрічей з європейськими політиками та експертами: прем’єрміністром Словенії Янезом Яншею та міністром закордонних справ Анге Логар, прем’єрміністром Албанії Еді Рамою та міністром закордонних справ Ольтою Джачкою, міністром закордонних справ Румунії Богданом Аурамідом Ауреску, міністром закордонних справ Хорватії Горданом Грличем-Радманом, передає Еспресо.TV

Як інформує пресслужба політикині, Тихановська запропонувала розробити особливий підхід Східного партнерства щодо Білорусі. Вона зазначила, що режим самопроглошеного білоруського президента Олександра Лукашенка відмовився від участі у програмі, але білоруси зацікавлені в цьому. Тож Тихановська закликала ЄС запросити представників демократичного руху на саміт "Східного партнерства" та перенаправити програми співпраці на неурядові організації, оскільки "режим втратив свою легітимність".

Крім того, на зустрічах з представниками Європейської ради, а також міністрами закордонних справ ряду країн ЄС Тихановська зазначила, що компанії та "гаманці" Лукашенка намагаються обійти галузеві санкції через низку лазівок. Білоруська лідерка наголосила, що натяки режиму на звільнення політв’язнів свідчать про ефективність санкцій. Тому важливо продовжувати тиск, запровадити п’ятий пакет санкцій ЄС і включити до нього низку чиновників, правоохоронців, суддів та прокурорів, а також компанії, що співпрацюють з режимом.

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"Ми закликаємо утримуватися від контакту з режимом, допоки усі політичні в'язні не будуть звільнені та реабілітовані. Єдине, що допоможе вирішити кризу в Білорусі, це нові вільні і чесні президентські вибори в Білорусі ", - сказала Тихановська після зустрічі з прем'єрміністром Словенії, яка нині головує в ЄС.

На зустрічі з комісаром ЄС Варгелієм Тихановська закликала ЄС розпочати програму допомоги білоруським журналістам та незалежним засобам масової інформації, які потрапили під репресії. Вони домовилися, ЄС перенаправить кошти, які пішли на державні проекти, на підтримку державних та освітніх програм.

Також Тихановська запропонувала міністру закордонних справ Хорватії розпочати програму реабілітації білоруських політв'язнів та їх сімей.



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Білорусь
санкції
Олександр Лукашенко
новини Білорусі
Світлана Тихановська
режим Лукашенка
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