Лунін через травму Куртуа зіграє за "Реал" на клубному ЧС з футболу
Українець Андрій Лунін буде основним голкіпером іспанського "Реалу" на клубному чемпіонаті світу через травму бельгійця Тібо Куртуа
Про це повідомляє Madrid Xtra.
За даними Marca, основному воротарю "Реалу" Тібо Куртуа знадобиться щонайменше три матчі, аби відновитися від травми. Таким чином, бельгієць не зіграє за мадридців на клубному чемпіонаті світу.
За відсутності бельгійця, ворота "Реалу", ймовірно захищатиме Андрій Лунін, який є другим номером команди.
Куртуа травмувався 5 лютого на розминці перед матчем чемпіонату Іспанії проти "Мальорки", а його у воротах замінив Лунін. "Реал" зазнав поразки з рахунком 0:1.
Загалом українець в нинішньому сезоні провів за "Реал" 8 матчів у різних турнірах та пропустив 5 голів.
Мадридці у півфіналі клубного ЧС у Марокко зіграють з "Аль-Ахлі" з Єгипту. Першого фіналіста 7 лютого визначать бразильський "Фламенго" та "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.
- 5 лютого стало відомо, що у півфіналі клубного чемпіонату світу "Реал" зіграє з "Аль-Ахлі", а "Фламенго" зустрінеться з "Аль-Хілялем".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 42.42Продаж 43.38
- Актуальне
- Важливе