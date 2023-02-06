Про це повідомляє Madrid Xtra.

За даними Marca, основному воротарю "Реалу" Тібо Куртуа знадобиться щонайменше три матчі, аби відновитися від травми. Таким чином, бельгієць не зіграє за мадридців на клубному чемпіонаті світу.

За відсутності бельгійця, ворота "Реалу", ймовірно захищатиме Андрій Лунін, який є другим номером команди.

Куртуа травмувався 5 лютого на розминці перед матчем чемпіонату Іспанії проти "Мальорки", а його у воротах замінив Лунін. "Реал" зазнав поразки з рахунком 0:1.

Загалом українець в нинішньому сезоні провів за "Реал" 8 матчів у різних турнірах та пропустив 5 голів.

Мадридці у півфіналі клубного ЧС у Марокко зіграють з "Аль-Ахлі" з Єгипту. Першого фіналіста 7 лютого визначать бразильський "Фламенго" та "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.