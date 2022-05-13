Лунін отримає ще один шанс у "Реалі"

Про це повідомляє Marca.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті запевнив, що Лунін гратиме проти "Кадіса" 15 травня.

"Все просто, Андрій зіграє з "Кадісом", а Куртуа потім із "Бетісом", – сказав Анчелотті на прес-конференції.

Лунін зіграв за "Реал" у матчі 35-го туру Ла Ліги проти "Атлетико" (0:1). Українець пропустив на 40-й хвилині гол від Янніка Карраско, який реалізував пенальті. По перерві воротар ліквідував вихід сам на сам та не дозволив суперникам збільшити перевагу.

23-річний Андрій Лунін вперше зіграв за мадридців у чемпіонаті Іспанії з часу переходу до "королівського" клубу в 2018 році. У нинішньому сезоні він ще двічі виходив на поле у Кубку Іспанії. Українець також виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".

30 квітня Андрій Лунін став чемпіоном Іспанії у складі мадридського "Реалу".

9 травня український голкіпер Андрій Лунін вперше зіграв за мадридський "Реал" у чемпіонаті Іспанії

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb