Лунін отримає ще один шанс у "Реалі"
Український воротар "Реалу" Андрій Лунін вийде у стартовому складі на матч з "Кадісом"
Про це повідомляє Marca.
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті запевнив, що Лунін гратиме проти "Кадіса" 15 травня.
"Все просто, Андрій зіграє з "Кадісом", а Куртуа потім із "Бетісом", – сказав Анчелотті на прес-конференції.
Лунін зіграв за "Реал" у матчі 35-го туру Ла Ліги проти "Атлетико" (0:1). Українець пропустив на 40-й хвилині гол від Янніка Карраско, який реалізував пенальті. По перерві воротар ліквідував вихід сам на сам та не дозволив суперникам збільшити перевагу.
23-річний Андрій Лунін вперше зіграв за мадридців у чемпіонаті Іспанії з часу переходу до "королівського" клубу в 2018 році. У нинішньому сезоні він ще двічі виходив на поле у Кубку Іспанії. Українець також виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
- 30 квітня Андрій Лунін став чемпіоном Іспанії у складі мадридського "Реалу".
- 9 травня український голкіпер Андрій Лунін вперше зіграв за мадридський "Реал" у чемпіонаті Іспанії
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.61Продаж 33.32
- Актуальне
- Важливе