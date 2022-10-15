Про це повідомляє Marca.

За словами головного тренера "Реалу" Карло Анчелотті, основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа не готовий до матчу з найпринциповішим суперником.

"З Куртуа все гаразд. Це правда, що він останнім часом дуже мало тренувався. Він поки не почувається комфортно. Завтра він не зіграє. Подивимося щодо середи або наступної неділі. Йому просто потрібно тренуватися", - сказав Анчелотті.

Ймовірно Тібо Куртуа замінить українець Андрій Лунін, який захищав ворота "Реалу" в усіх чотирьох жовтневих матчах.

11 жовтня Лунін зіграв за мадридців у Лізі чемпіонів у матчі, в якому "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом".

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