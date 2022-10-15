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Лунін отримав шанс зіграти за "Реал" проти "Барселони" в Ель-Класико

15 жовтня, 2022 субота
15:32
Спорт Андрій Лунін

Український голкіпер Андрій Лунін є головним претендентом на місце у воротах "Реалу" в матчі чемпіонату Іспанії проти "Барселони"

Про це повідомляє Marca

За словами головного тренера "Реалу" Карло Анчелотті, основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа не готовий до матчу з найпринциповішим суперником. 

"З Куртуа все гаразд. Це правда, що він останнім часом дуже мало тренувався. Він поки не почувається комфортно. Завтра він не зіграє. Подивимося щодо середи або наступної неділі. Йому просто потрібно тренуватися", - сказав Анчелотті. 

Ймовірно Тібо Куртуа замінить українець Андрій Лунін, який захищав ворота "Реалу" в усіх чотирьох жовтневих матчах.  

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футбол
Барселона
Реал
Андрій Лунін
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