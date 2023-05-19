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Лунін прийняв рішення стосовно свого майбутнього в "Реалі"

19 травня, 2023 п'ятниця
21:09
Спорт Андрій Лунін

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін вирішив покинути команду

Про це повідомляє AS.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті провів зустріч з президентом клубу Флорентіно Пересом. Сторони обговорили плани клубу на літнє трансферне вікно та визначилися з позиціями, на які потрібно підписати нових гравців.

Мадридці прагнуть підписати форварда, двох півзахисників, крайніх захисників, а також голкіпера, який готовий бути дублером для Тібо Куртуа.

За інформацією джерела, Андрій Лунін, який зараз є другим воротарем "Реалу", повідомив керівництву, що влітку хоче покинути команду. Причиною цьому є бажання українця отримувати більше ігрового часу.

Поточний контракт голкіпера з "Реалом" чинний до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у Ла Лігу з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Всього за цей період Лунін провів 17 ігор, більшість з яких у поточному сезоні (12). В цьому сезоні Андрій Лунін пропустив 13 мʼячів, 4 матчі зіграв "на нуль"

футбол
Реал
Андрій Лунін
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