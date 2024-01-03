Лунін провів 5 "сухий" матч у сезоні і допоміг "Реалу" отримати відрив у чемпіонській гонці

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Реала" з рахунком 1:0. На 78-й хвилині переможний м'яч у ворота "Мальорки" забив Антоніо Рюдігер.

Українець Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реала". Проте завершив матч без сейвів: по разу виручили поперечина і стійка. Наприкінці першого тайму український воротар заробив жовту картку.

"Реал" збільшив відрив над "Жироною", яка йде другою і має 1 матч у запасі. Тепер у мадридців 48 балів, а в команди Віктора Циганкова та Артема Довбика - 45 очок.

"Атлетико" і "Барселона" ділять 3-4 місця, у них по 38 балів.

Ла Ліга

19-й тур

3 січня

"Реал" - "Мальорка" 1:0

Гол: Рюдігер, 78