Лунін провів 5 "сухий" матч у сезоні і допоміг "Реалу" отримати відрив у чемпіонській гонці
Ввечері середи, 3 січня, у 19-му турі Ла Ліги мадридський "Реал" переміг "Мальорку"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Реала" з рахунком 1:0. На 78-й хвилині переможний м'яч у ворота "Мальорки" забив Антоніо Рюдігер.
Українець Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реала". Проте завершив матч без сейвів: по разу виручили поперечина і стійка. Наприкінці першого тайму український воротар заробив жовту картку.
"Реал" збільшив відрив над "Жироною", яка йде другою і має 1 матч у запасі. Тепер у мадридців 48 балів, а в команди Віктора Циганкова та Артема Довбика - 45 очок.
"Атлетико" і "Барселона" ділять 3-4 місця, у них по 38 балів.
Ла Ліга
19-й тур
3 січня
"Реал" - "Мальорка" 1:0
Гол: Рюдігер, 78
- Андрій Лунін у цьому сезоні відіграв 10 матчів, пропустив 5 голів і 5 поєдинків відіграв на нуль.
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