Про це повідомляє Madrid Xtra.

"Ще з дитинства я мріяв зіграти в Ель-Класико. Це неможливо передати словами. Зараз я найщасливіша людина у світі", - сказав Лунін після гри, в якій він допоміг мадридцям здобути перемогу з рахунком 3:1.

23-річний Андрій Лунін відіграв за "Реал" 5 поспіль матчів у жовтні через травму основного голкіпера мадридців бельгійця Тібо Куртуа. В них українець пропустив 4 голи.

16 жовтня у 9-му турі чемпіонату Іспанії з футболу Андрій Лунін зіграв за "Реал" у переможному матчі проти "Барселони".

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