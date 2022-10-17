Лунін відреагував на перемогу "Реала" над "Барселоною" в Ель-Класико
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін після перемоги над "Барселоною" в чемпіонаті Іспанії заявив, що почувається найщасливішою людиною у світі
Про це повідомляє Madrid Xtra.
"Ще з дитинства я мріяв зіграти в Ель-Класико. Це неможливо передати словами. Зараз я найщасливіша людина у світі", - сказав Лунін після гри, в якій він допоміг мадридцям здобути перемогу з рахунком 3:1.
23-річний Андрій Лунін відіграв за "Реал" 5 поспіль матчів у жовтні через травму основного голкіпера мадридців бельгійця Тібо Куртуа. В них українець пропустив 4 голи.
- 16 жовтня у 9-му турі чемпіонату Іспанії з футболу Андрій Лунін зіграв за "Реал" у переможному матчі проти "Барселони".
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