English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Лунін вперше у сезоні зіграв за "Реал" та припустився результативної помилки

Лунін вперше у сезоні зіграв за "Реал" та припустився результативної помилки

3 жовтня, 2022 понедiлок
10:27
Спорт Андрій Лунін

Український голкіпер Андрій Лунін Андрій Лунін зіграв за "Реал" у матчі чемпіонату Іспанії проти "Осасуни" та став винуватцем пропущеного голу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

На 50-й хвилині матчу проти "Осасуни", Лунін задалеко вийшов з воріт та дозволив Кіке перекинути м'яч собі за спину в сітку. 

За "Реал" на 42-й хвилині забив Вінісіус Жуніор. Мадридці з 78-ї хвилини грали у більшості після вилучення Давида Гарсії, однак скористатися чисельною перевагою не змогли. На 79-й хвилині форвард "Реалу" Карім Бензема не реалізував пенальті. 

"Реал" зіграв з "Осасуною" внічию 1:1 та з 19 очками ділить лідерство з "Барселоною". "Осасуна" з 13 пунктами - шоста. 

Чемпіонат Іспанії

7-й тур

2 жовтня

"Реал" - "Осасуна" 1:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 42 - Кіке, 50 

Вилучення: Гарсія, 78 ("Осасуна")

На 79 хвилині Бензема ("Реал") не реалізував пенальті

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
футбол
Реал
Андрій Лунін
Читайте також:
30 вересня, 2022 п'ятниця
РФ буде висувати ультиматуми до 10 жовтня, після чого почнеться період великого торгу, - політолог Кулик
Рамзан Кадыров
1 жовтня, 2022 субота
Відправив би на передову змивати ганьбу кров'ю: Кадиров назвав винного у поразці РФ у Лимані
1 жовтня, 2022 субота
Стало відомо, скільки газу було у трубах "Північних потоків" на момент аварій
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.66
    Купівля 40.66
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 39.2
    Продаж 40.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
3 жовтня
11:16
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас
Війна триває. Посол ЄС розповів про майбутнє українських біженців у Євросоюзі
11:14
Матті Маасікас
Ще треба зробити "домашню роботу": посол ЄС оцінив, чи зможе Україна вступити до ЄС за два роки
11:10
Роббі Вільямс
Секс, наркотики та психічні розлади: Роббі Вільямс анонсував документальний фільм про себе
11:02
ЦРУ
США знищать війська та флот РФ, якщо Путін застосує проти України ядерну зброю, - ексдиректор ЦРУ
10:41
Ексклюзив
Сергій Згурець
Поразки і втрати РФ починають доноситися до росіян вже навіть через їхніх пропагандистів і блогерів, - Згурець
10:28
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
Окупанти на блокпостах Херсонщини вимагають незрозумілі спецдозволи на виїзд, - депутат облради Хлань
10:26
Володимир Шматько у лимані
Звільнення Лиману: у Луганській ОВА розповіли, як уцілілі окупанти тікали до Щастя
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют: скільки коштують долар та євро сьогодні
10:21
Інфографіка
Збитий російський літак
Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 60 430 військових, 265 літаків та 228 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
10:20
У Пентагоні заявили, що Україна досягає прогресу в Херсонській області
09:56
діти-актори зі Львова
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 416 дітей
09:36
фейк фейкові новини
ISW: Поразка в Лимані спричинила більше плутанини та негативу в російському інфопросторі, ніж відхід від Києва й Харкова
09:32
На фото: співачка Jerry Heil
"Усі будуть кохані": Jerry Heil заспівала про Щекавицю
09:30
Борис Джонсон
Джонсон отримав у Консервативній партії нову посаду, яка пов'язана з Україною
09:28
Google
Google Translate більше не доступний в Китаї
09:11
мобілізація рф
Путін визнав провал РФ під час першого тижня мобілізації, - британська розвідка
09:06
Дніпропетровщина обстріл
Росіяни гатили по Дніпропетровщині: понівечені будинки, склади та лінії електропередачі
08:50
Бен Воллес
"Діє ірраціонально": міністр оборони Британії Воллес оцінив ризик застосування Путіним ядерної зброї
08:48
Краматорськ, Донеччина, обстріл
За 2 жовтня на Донеччині від рук окупантів загинув мирний житель, ще 8 - поранені
08:48
Ексклюзив
Натхненні звільненим Лиманом: хлопці у Бахмуті вже прагнуть іти у наступ, бо нудно сидіти в обороні, - боєць ТрО Фірсов
08:36
Путін
Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, - ISW
08:25
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 5-го туру
08:08
Оновлено
Запоріжжя обстріл
Окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 ракет С-300, є постраждалі
07:56
ЗСУ
Українські воїни відбили ворожі атаки в районах 8 населених пунктів: де саме
07:43
З листопада мешканці щойно звільнених від окупантів територій отримуватимуть додаткову допомогу
07:39
Микола Княжицький
Папа Франциск підтримав Україну
07:22
Втрати РФ
На Запоріжжі ЗСУ уразили район зосередження окупантів і склади боєприпасів, поранення отримали понад 250 солдатів РФ
06:53
Марко Рубіо
У Сенаті США припускають можливість російських ударів по аеропортах у Польщі
06:31
ЗСУ
ОК "Південь" закликає українців не сповіщати позитивні новини передчасно
06:17
Російський корабель - ілюстроване фото
РФ утримує у Чорному морі три ракетоносії з 32 "калібрами"
05:57
Окупанти наказали провести мобілізацію
Подворові обходи, списки чоловіків призовного віку, перевірка документів: росіяни посилили примусову мобілізацію на окупованих територіях
05:36
Втрати окупантів
На Півдні ЗСУ знищили 40 окупантів, два танки й гелікоптер
01:50
Андрій Єрмак
Єрмак провів зустріч з радниками Байдена та Ердогана у Туреччині: про що говорили
01:18
Президент України Володимир Зеленський
За свій терор Росія має нести постійно зростаюче покарання, - Зеленський
00:51
Латвія
У Латвії на парламентських виборах проросійська партія навіть не подолала барʼєр
2022, неділя
2 жовтня
23:58
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про звільнення селища Архангельське у Херсонській області
23:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Успіх ЗСУ у Лимані відкриває ворота для звільнення Донбасу. Колонка Сергія Згурця
23:31
Зеленський
Наша мета - створення в Україні повноцінної бази для обслуговування та будівництва кораблів, - Зеленський
23:13
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
За неофіційною інформацією, гендиректора ЗАЕС викрали через відмову визнавати електростанцію власністю Росії, - депутат Запорізької облради Сергій Лишенко
23:06
штормове попередження
На Одещині оголосили штормове попередження: людей просять обмежити пересування містом
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV