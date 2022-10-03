Про це повідомляє Еспресо.TV.

На 50-й хвилині матчу проти "Осасуни", Лунін задалеко вийшов з воріт та дозволив Кіке перекинути м'яч собі за спину в сітку.

За "Реал" на 42-й хвилині забив Вінісіус Жуніор. Мадридці з 78-ї хвилини грали у більшості після вилучення Давида Гарсії, однак скористатися чисельною перевагою не змогли. На 79-й хвилині форвард "Реалу" Карім Бензема не реалізував пенальті.

"Реал" зіграв з "Осасуною" внічию 1:1 та з 19 очками ділить лідерство з "Барселоною". "Осасуна" з 13 пунктами - шоста.

Чемпіонат Іспанії

7-й тур

2 жовтня

"Реал" - "Осасуна" 1:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 42 - Кіке, 50

Вилучення: Гарсія, 78 ("Осасуна")

На 79 хвилині Бензема ("Реал") не реалізував пенальті

23 вересня стало відомо, що мюнхенська "Баварія" цікавиться Андрієм Луніним.

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