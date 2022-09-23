Українець Лунін може піти з "Реалу" заради "Баварії"
Мюнхенська "Баварія" цікавиться голкіпером мадридського "Реала" Андрієм Луніним
Про це повідомляє Todofichajes.com.
За інформацією джерела, поки що "Баварія" розглядає Андрія Луніна, як футболіста для ротації, але згодом українець повинен замінити культового голкіпера мюнхенців Мануеля Нойєра, якому 36 років.
У "Баварії" планували замінити Нойєра німецьким воротарем, але мюнхенцям імпонує Андрій Лунін, який дуже мало грає в мадридському "Реалі". До українця також є інтерес від англійського "Вест Гема".
У минулому сезоні 23-річний Андрій Лунін вперше зіграв за мадридців у чемпіонаті Іспанії з часу переходу до "королівського" клубу у 2018 році.
На рахунку українця по два матчі в Ла Лізі та Кубку Іспанії.
Лунін також виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
- 30 квітня Андрій Лунін став чемпіоном Іспанії у складі мадридського "Реалу".
- 9 травня український голкіпер вперше зіграв за мадридський "Реал" у чемпіонаті Іспанії.
- 28 травня Лунін став третім українцем в історії, який вигравав у фіналі Ліги чемпіонів.
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