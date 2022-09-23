Про це повідомляє Todofichajes.com.

За інформацією джерела, поки що "Баварія" розглядає Андрія Луніна, як футболіста для ротації, але згодом українець повинен замінити культового голкіпера мюнхенців Мануеля Нойєра, якому 36 років.

У "Баварії" планували замінити Нойєра німецьким воротарем, але мюнхенцям імпонує Андрій Лунін, який дуже мало грає в мадридському "Реалі". До українця також є інтерес від англійського "Вест Гема".

У минулому сезоні 23-річний Андрій Лунін вперше зіграв за мадридців у чемпіонаті Іспанії з часу переходу до "королівського" клубу у 2018 році.

На рахунку українця по два матчі в Ла Лізі та Кубку Іспанії.

Лунін також виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".

30 квітня Андрій Лунін став чемпіоном Іспанії у складі мадридського "Реалу".

9 травня український голкіпер вперше зіграв за мадридський "Реал" у чемпіонаті Іспанії.

28 травня Лунін став третім українцем в історії, який вигравав у фіналі Ліги чемпіонів.

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